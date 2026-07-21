PELOTA A PALETA: Rancheros presentes en el Torneo “La Net Wireless “

En poco más de 60 minutos se completaron los 36 cupos para el torneo, en las categorías suma 6, suma 9 y suma 12 se jugará en zonas de tres parejas.

Serán 72 los pelotaris que visitarán el club de Pelota Chascomús, provenientes de General Belgrano, Ranchos, Lezama, Castelli y Chascomús.

La jornada inaugural será el próximo día jueves, desde las 18 hs hasta las 00 hs.; continuando el viernes de 18 hs hasta 01 hs.

El sábado comienza 14 hs con los últimos partidos de las zonas, para cerca de las 19 hs jugar los cuartos de final suma 9 y suma 12.

El domingo en la jornada final, se jugarán los cuartos de final suma 7 y luego semi finales y finales.