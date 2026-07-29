Provincia confirmó el cronograma de pago de los salarios de los docentes, policías y estatales

Las autoridades de la Provincia publicaron el listado de jornadas en que se depositarán los salarios de este mes para toda la administración pública.
La Provincia confirmó este martes cómo será el cronograma de pagos de los salarios correspondientes al mes en curso. Las autoridades de la Dirección General de Planificación dependiente de la Tesorería General de la provincia de Buenos Aires informaron que los sueldos de los trabajadores estatales serán depositados desde este mismo viernes.
Según lo dispuesto, las acreditaciones se extenderán desde los últimos días de julio hasta los primeros de agosto y los primeros en cobrar serán quienes cumplen tareas en la Dirección de Vialidad, el Instituto de la Vivienda y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA). Los últimos, por su parte, serán los maestros, a quienes se les depositarán los haberes el viernes 5.
El cronograma de pagos, día por día
Viernes 31 de julio
- Dirección de Vialidad
- Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
- Instituto de la Vivienda
Lunes 3 de agosto
- Ministerio de Seguridad
- Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
- Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
- Patronato de Liberados
- Instituto Provincial de Lotería y Casino
- Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 4 de agosto
- Ministerio de Salud
- Caja de la Policía Bonaerense
Miércoles 5 de agosto
- Fiscalía de Estado
- Junta Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Asesoría General de Gobierno
- Secretaria General
- Coordinación General Unidad Gobernador
- Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual
- Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
- Ministerio de Hacienda y Finanzas
- Contaduría General de la Provincia
- Tesorería General de la Provincia
- Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
- Fondo Provincial de Puertos
- Ministerio de Desarrollo Agrario
- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
- Consejo de la Magistratura
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Trabajo
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio de Comunicación Pública
- Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
- Autoridad del Agua
- Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
- Comisión por la Memoria
- Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
- Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
- Ente Administrador Astilleros Río Santiago
- Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
- Poder Legislativo
- Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
- Universidad Provincial de Ezeiza
- Jefatura de Asesores del Gobernador
- Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
- Ministerio de Ambiente
- Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
- Ministerio de Transporte
- Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General
- Honoris Causa Juan Vucetich
- Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Jueves 6 de agosto
- Poder Judicial
Viernes 7 de agosto
- Dirección General de Cultura y Educación
- Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada
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