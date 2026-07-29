Provincia confirmó el cronograma de pago de los salarios de los docentes, policías y estatales

Las autoridades de la Provincia publicaron el listado de jornadas en que se depositarán los salarios de este mes para toda la administración pública.

La Provincia confirmó este martes cómo será el cronograma de pagos de los salarios correspondientes al mes en curso. Las autoridades de la Dirección General de Planificación dependiente de la Tesorería General de la provincia de Buenos Aires informaron que los sueldos de los trabajadores estatales serán depositados desde este mismo viernes.

Según lo dispuesto, las acreditaciones se extenderán desde los últimos días de julio hasta los primeros de agosto y los primeros en cobrar serán quienes cumplen tareas en la Dirección de Vialidad, el Instituto de la Vivienda y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA). Los últimos, por su parte, serán los maestros, a quienes se les depositarán los haberes el viernes 5.

El cronograma de pagos, día por día

Viernes 31 de julio

Dirección de Vialidad

Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)

Instituto de la Vivienda

Lunes 3 de agosto

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 4 de agosto

Ministerio de Salud

Caja de la Policía Bonaerense

El cronograma de pagos de la Provincia arrancará este mismo viernes y se extenderá durante una semana

Miércoles 5 de agosto

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaria General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)

Ente Administrador Astilleros Río Santiago

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)

Poder Legislativo

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General

Honoris Causa Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Jueves 6 de agosto

Poder Judicial

Viernes 7 de agosto

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada

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