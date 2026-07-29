Calendario de eventos turísticos provincia de Buenos Aires

Del jueves 30 de julio al jueves 6 de agosto de 2026

Los destinos turísticos bonaerenses celebran en agosto, el mes de la Pachamama, con ceremonias ancestrales, actividades deportivas, circuitos guiados y festividades gastronómicas. Bragado honrará a la Madre Tierra con la Fiesta de la Pachamama en Olascoaga; Carmen de Areco realizará la 2.ª Fiesta del Alfajor y la Torta Negra; General Madariaga, la 11.ª Fiesta de las Escuelas Rurales, y Villa Gesell continuará con Invierno Medieval, que ofrece espectáculos tribales y combates del medioevo.

Por otra parte, Chacabuco celebrará 163 años de su fundación con una carrera urbana, y la capital provincial llevará adelante un walking tour por la icónica República de los Niños.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

BRAGADO (Olascoaga)

Fiesta de la Pachamama

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, desde las 10:30, en el Antiguo Galpón Ferroviario.

Descripción: Encuentro que reúne a vecinos y comunidades originarias para honrar a la Madre Tierra con ceremonias ancestrales, ofrendas, música en vivo y ferias artesanales. Habrá almuerzo y presentación de espectáculos artísticos y musicales. Servicios de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Comunidad Mapuche con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado.

Más información: https://www.instagram.com/p/DaN6KJuOefz/

CARMEN DE ARECO

2° Fiesta del Alfajor y la Torta Negra

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 y domingo 2, desde el mediodía, en la Plaza Independencia.

Descripción: Evento que combina tradición y producción artesanal con sabores regionales, productores locales y actividades para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco.

Más información: https://www.instagram.com/fiestadelalfajorylatortanegra/?utm_source=chatgpt.com https://www.instagram.com/carmendearecoturismo

GENERAL JUAN MADARIAGA

11º Fiesta de las Escuelas Rurales

Fecha, hora y lugar: Del jueves 6 al domingo 9, desde las 8:00, en av. Rivadavia y av. Caseros.

Descripción: Fiesta familiar con pialada, pruebas de riendas, tropillas entabladas, pruebas de doma y mansedumbre: campera, tipo polo, caballos criollos. Cada noche, baile en la carpa de la fiesta con presentaciones de espectáculos artísticos. Entrada arancelada. Organización privada con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: https://www.instagram.com/fiestadelasescuelasrurales/

VILLA GESELL

Invierno Medieval

Fecha, hora y lugar: Del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, desde el mediodía, en Villa Gesell.

Descripción: Espectáculos tribales, danzas, acrobacias, música celta, arquería y muestras de combates medievales. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: turismovillagesell.dptocalidad@gmail.com –

turismogesell.eventos@gesell.gob.ar

EVENTOS CULTURALES

CHASCOMÚS

Encuentro de Invierno 2026 – Saxofonistas de la Laguna

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, de 10:00 a 19:00, en el Centro Cultural Vieja Estación.

Descripción: Talleres, ensambles, espacios de intercambio y actuaciones musicales. Presentación del libro Quiero la data a cargo de Lio Biondelli. Entrada gratuita. Organiza Saxofonistas de La Laguna con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus – www.facebook.com/chascomustur

SALADILLO

163º Aniversario de Saladillo

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a partir de las 13:30, en el centro de la ciudad.

Descripción: Gran desfile gaucho con la participación de instituciones y, centros tradicionalistas. Además, carrera de 10 kilómetros y correcaminata participativa de 3 kilómetros. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Saladillo.

Más información: https://www.instagram.com/munisaladillo/ – https://www.facebook.com/munisaladillo

EVENTOS DEPORTIVOS

CHACABUCO

Running 2026 Aniversario de Chacabuco

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a las 10:00, desde el Palacio Municipal.

Descripción: Por el aniversario de la ciudad, la carrera de circuito urbano, incluye las distancias 4 kilómetros participativa y 8 kilómetros competitiva. Inscripción a través del siguiente link: www.losflamencos.com.ar. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: https://www.instagram.com/diredeporteschacabuco/

LAS FLORES

5º Rural Bike en Equipos

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, desde las 9:00, desde av. Perón y Ruta 30.

Descripción: Rural bike en equipo de cuatro participantes a contrarreloj, en un circuito de 15 kilómetros, por caminos rurales. Premiación con copas del primer al quinto puesto en cada categoría. Medallas de metal recordatorias para todos los participantes. Actividad arancelada. Organiza la Agrupación MTB Las Flores con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores.

Más información: https://lasflores.tur.ar/eventos/rural-bike/ https://www.instagram.com/mtblasflores/

LEZAMA

5º Duatlón Ciudad de Lezama

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a las 10:00, desde el Polideportivo Municipal.

Descripción: Competencia con distancias de 5 kilómetros pedestrismo, 30 de ciclismo y 2,5 de pedestrismo, en los niveles ruta, MTB, postas. Categorías por edades en damas y caballeros, opciones individuales y por equipos. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Lezama.

Más información: https://www.instagram.com/duatlonlezama/?hl=es-la

SALADILLO

Saladillo Corre

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a las 10:00, desde el Palacio Municipal.

Descripción: Carrera con dos distancias, 10 kilómetros competitiva y 3 de correcaminata participativa. Inscripción a través del siguiente link: https://www.finishtime.com.ar/#/informacion-evento/318/PRUEBA. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Saladillo.

Más información: https://www.instagram.com/deportessaladillo/ https://www.instagram.com/munisaladillo/

TRENQUE LAUQUEN

3º Campeonato de Duatlones

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, a las 13:30, en el camping del Club Barrio Alegre.

Descripción: Primera fecha de la tercera edición del campeonato en las distancias de 3 kilómetros pedestrismo, 20 de ciclismo y 3 de pedestrismo. Acreditaciones, de 13:30 a 15:30, con largada a las 16:00. Inscripción, $20.000 por persona. Organizan la Dirección de Deporte del Municipio de Trenque Lauquen y el Club Deportivo Barrio Alegre.

Más información: https://www.instagram.com/trenquelauquen/ – https://www.facebook.com/municipio.trenquelauquen

VISITAS GUIADAS

BENITO JUÁREZ (Pueblo Turístico Villa Cacique – Barker)

City Tour Turístico

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, a las 11:00, desde la Oficina de Información Turística.

Descripción: Circuito que recorre senderos y miradores, sitios históricos vinculados a la antigua fábrica de cemento y los paisajes serranos. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Benito Juárez.

Más información: https://www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez/

LA PLATA

Walking Tour La Repu

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, a las 15:00, desde la Plaza San Martín, ubicada en el centro de la República de los Niños.

Descripción: Circuito guiado que recorre la historia de la República de los Niños, con los edificios inspirados en la arquitectura institucional. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de La Plata.

Más información: https://www.instagram.com/larepu.laplataciudad/

SAAVEDRA (Espartillar)

Descubrí La Trufa Negra

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, a las 10:00, en el establecimiento Trufas Nuevo Mundo, RN 33 Km 164,5.

Descripción: Historia, proceso productivo en campo, búsqueda y recolección de la trufa negra. Degustación de diferentes platos elaborados en base a este hongo. Sábados de julio y agosto. Cupos limitados con reserva previa ingresando a: https://trufasdelnuevomundo.com/product/visitatrufera/. Organiza el establecimiento Trufas del Nuevo Mundo con el acompañamiento del Municipio de Saavedra.

Más información: https://www.instagram.com/trufasar/ – https://turismo.saavedra.gob.ar/agenda-turistica-cultural-y-deportiva/

FERIAS Y EXPOSICIONES

TORNQUIST

1º Autoencuentro Tornquist

Fecha, hora y lugar: Domingo 2 de agosto de 10:00 a 17:00, Parque Lineal.

Descripción: Con el lema «La pasión que nos une, fierros que nos representan», se realizará la exposición de autos clásicos, modificados, motos ruteras y de gran cilindrada. Actividad gratuita. Organiza la Peña Amigos y Motores y de Autos Clásicos Pigüé con el acompañamiento de la Municipalidad de Tornquist.

Más información:

https://www.instagram.com/deportornquist

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.

Más información en @turismopba y buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.