Crecen las deudas y Banco Provincia salió al rescate: casi 95 mil clientes ya refinanciaron sus créditos

La entidad refinanció deudas por $352.505 millones mientras crece la morosidad y aumentan las dificultades de hogares y PyMEs para pagar.



Por Nazareno Napal

Banco Provincia refinanció deudas por $352.505 millones y alcanzó a 94.703 clientes hasta el 31 de julio, según informó la entidad financiera bonaerense. Se trata de acuerdos destinados tanto a familias como a empresas que pueden gestionarse de manera presencial en las sucursales, a través del Centro de Contacto Telefónico o mediante ofertas digitales personalizadas disponibles en Home Banking BIP y BIP Móvil.

El dato representa una nueva actualización del plan de refinanciaciones que el banco viene impulsando durante 2026, luego de lanzar en julio líneas especiales para personas y PyMEs con tasas reducidas y plazos extendidos para facilitar la regularización de deudas.

Según pudo reconstruir INFOCIELO a partir de la información difundida por la entidad en las últimas semanas, el incremento de las refinanciaciones se produce en paralelo con un marcado deterioro de la situación financiera de familias y empresas, producto de la caída del consumo, la desaceleración de la actividad económica y las dificultades para afrontar compromisos crediticios.

En esa línea, un informe elaborado por el área de Estudios Económicos del Banco Provincia, sobre la base de datos del Banco Central, muestra que la irregularidad de la cartera de créditos de las familias dentro del sistema bancario pasó del 2,5% a mediados de 2024 al 12,8% en mayo de 2026, reflejando un crecimiento sostenido de la morosidad.

La entidad sostiene que el fenómeno responde al deterioro de la capacidad de pago de los hogares y explica, en parte, la mayor demanda de planes de refinanciación durante los últimos meses.

Refinanciación para familias y empresas

A comienzos de julio, Banco Provincia presentó el programa “Ponete al día”, un esquema integral para refinanciar deudas de personas con tasas bonificadas y plazos de hasta 72 meses.

El plan contempla condiciones diferenciadas según el nivel de mora y el perfil del cliente. Para quienes registran atrasos de hasta 90 días, las tasas parten desde el 39% anual para trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, mientras que quienes cobran haberes o jubilaciones a través del banco pueden acceder a una tasa del 50% anual.

En los casos de mora superior a los 90 días y situaciones de sobreendeudamiento, la entidad ofrece refinanciaciones con tasas desde el 31% anual, buscando aliviar la carga financiera de quienes destinan una parte importante de sus ingresos al pago de deudas.

Además, el banco implementó un esquema especial para refinanciar consumos de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad, con tasas del 41% anual, hasta 60 cuotas y la posibilidad de mantener operativa la tarjeta por el saldo disponible luego de concretar la refinanciación.

Pocos días después, la entidad amplió la estrategia hacia el sector productivo con una línea destinada a pequeñas y medianas empresas, ofreciendo refinanciaciones comerciales de hasta 36 cuotas y tasas preferenciales para PyMEs, con el objetivo de facilitar la continuidad de la actividad frente al complejo escenario económico.

La mora, en el centro de la preocupación

El crecimiento de la morosidad también fue uno de los ejes analizados durante una reunión realizada días atrás entre autoridades del Banco Provincia y más de 30 intendentes bonaerenses.

Durante ese encuentro, encabezado por la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la entidad, Juan Cuattromo, se presentó un diagnóstico sobre la situación económica de la provincia, donde se advirtió que la actividad continúa mostrando señales de debilidad, con caída del consumo, pérdida de empleo y mayores dificultades para sostener los ingresos familiares.

Según el informe compartido en esa reunión, la mora de las familias alcanzó los niveles más elevados de las últimas dos décadas, mientras que en los municipios analizados también se observó un deterioro de la actividad económica respecto de 2023.

En ese contexto, desde Banco Provincia sostienen que las herramientas de refinanciación buscan ofrecer alternativas para que personas y empresas puedan recuperar capacidad de pago, evitar un mayor deterioro de su situación crediticia y sostener la actividad económica en un escenario que continúa mostrando signos de fragilidad.

Fuente: Infocielo