El Verdinegro recibe a Atlético Chascomús en el “José Luis Brown”

Este fin de semana se disputará la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Chascomunense, donde el Club Atlético Ranchos jugará de local ante Atlético Chascomús en jornada dividida.

El sábado, será el turno de las categorías juveniles del Verdinegro, quienes reciban al Aguacero en el estadio “José Luis Brown”. Mientras que el domingo tendrá continuidad con la Primera y Reserva.

PROGRAMA:

Sábado 13/6

Séptima – 10:30

Sexta – 12:00

Quinta – 13:30

Cuarta – 15:00

Domingo 14/6

Tercera- 13:00

Primera – 15:00