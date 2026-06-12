El “Día De La Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas”, se conmemora en Villanueva

En el día de hoy, se llevarán a delante los actos organizados por las comunidades educativas de la localidad de Villanueva.

El Día De La Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas”, se conmemora este viernes 12, en el SUM del Balneario del Río Salado, con una nutrida grilla de actividades,

Los actos son organizados por la Escuela Primaria N° 11, el Jardín de Infantes N° 903 y la Escuela de Educación Secundaria Nº 3.

“Los invitamos a compartir esta jornada de memoria, reflexión y reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.

Recordar nuestra historia, reafirmar nuestros derechos, honrar a quienes defendieron nuestra patria y construir juntos un futuro”

PROGRAMA:

9:00 hs Presentación e intercambio

10:00 hs. Presentación de libros de Jazmín Maccari y Federico Gómez 10:00 hs

11:00 hs Caminata por Malvinas

11:15 hs Acto protocolar en la Plazoleta Islas Malvinas Argentinas

12:00 hs Almuerzo

12:30 hs. Charla a cargo del Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil COPRETI- Nicolás Viñes

12:30 hs Espectáculos folklóricos

13:00 hs Cápsula del tiempo

14:00 hs Despedida

También durante la jornada se realizará parte de las actividades previstas en el marco de la Feria del Libro de General Paz, donde Jazmín Maccari y Federico M. Gómez presentarán su libro “Señorita Maestra: Las Maestras argentinas en nuestras Islas Malvinas (1974-1982)”.

Además, contarán con la presencia del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aire, y la participación de la Referente Distrital de ESI

Como invitados especiales: Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.