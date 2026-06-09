Durante la Semana de la Miel, el certamen provincial distinguió a productores y emprendedores apícolas de distintos distritos, tras una evaluación realizada por especialistas del sector y del ámbito científico.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, anunció los ganadores del 6° Concurso Provincial de Mieles, una iniciativa que busca promover la calidad de la producción apícola bonaerense, incentivar la adopción de buenas prácticas de manufactura y fomentar la diferenciación de las mieles a partir de sus características botánicas, sensoriales y fisicoquímicas.

La premiación se realizó en el marco de la Semana de la Miel, que se desarrolló del 1 al 7 de junio con diversas actividades de promoción, capacitación y difusión en distintos puntos de la provincia.

“Desde la Provincia seguimos impulsando políticas para fortalecer toda la cadena apícola, agregando valor a la producción y destacando la enorme calidad de las mieles bonaerenses, que son reconocidas en todo el mundo”, afirmó Javier Rodríguez.

En esta sexta edición participaron 111 muestras provenientes de las siete regiones apícolas bonaerenses, definidas según sus características, y que fueron sometidas a análisis melisopalinológicos (estudio del polen) para determinar su origen botánico, estudios fisicoquímicos de color y humedad. Las evaluaciones sensoriales fueron realizadas por un jurado integrado por especialistas del Ministerio de Desarrollo Agrario, el INTA, la Universidad Nacional de La Plata y consultores independientes.

“Detrás de cada muestra hay productores y productoras que trabajan con compromiso, incorporan tecnología, mejoran sus procesos y apuestan por la calidad. Este concurso es una forma de reconocer ese esfuerzo y mostrar la diversidad productiva que tiene nuestra provincia”, señaló el ministro.

El certamen contempló cinco categorías: mieles a granel líquidas, mieles a granel cristalizadas, mieles fraccionadas líquidas, mieles fraccionadas cristalizadas y Jóvenes Emprendedores Apícolas.

En la categoría Mieles a Granel Líquidas, el primer puesto fue para Juan Barzantti, de Almirante Brown; el segundo lugar correspondió a Leonardo Giménez, de General Paz; y el tercer puesto fue para Ricardo García, de Berisso. En Mieles a Granel Cristalizadas, resultó ganadora Elizabeth De Michelis, de Berisso, seguida por Alejandra Primavera, de Zárate, y Adrián Spadea, de Balcarce.

En tanto, en la categoría Mieles Fraccionadas Cristalizadas, el primer premio fue para Nicolás Vergoni, representante de la empresa Miel Multifloral Pehuajó, de Pehuajó; el segundo para Martín Alberto, de Miel Santa Lucía, de Chascomús; y el tercero para Alejandro Pajolchuk, de El Sol de las Siete Maravillas, de Florencio Varela. Por su parte, en Mieles Fraccionadas Líquidas, el primer lugar fue obtenido por Victoria Burs, de Ceybo Almacén Apícola, de Tigre; el segundo por Juan Carlos Guarella, de La Reserva, de Magdalena; y el tercero por Bernardino Dittloff, de Mundo Dorado, de Almirante Brown.

Finalmente, en la categoría Jóvenes Emprendedores Apícolas, el primer puesto fue para Bautista Olivera, de Chivilcoy; el segundo para Agustina Goivanonne, de Brandsen; y el tercero para Facundo Althabe, de Tandil.

Durante la Semana de la Miel se desarrollaron además numerosas actividades destinadas a acercar la producción apícola a la comunidad. Entre ellas se destacaron degustaciones, exposiciones y venta de productos apícolas en la Plaza San Martín de Moreno; charlas técnicas sobre producción de miel orgánica, sanidad apícola y herramientas financieras para el sector en Chascomús, Tandil y Rauch; reuniones con productores apícolas del Área Metropolitana de Buenos Aires; y una exposición de mieles bonaerenses en la República de los Niños.

“La apicultura es una actividad estratégica para la provincia de Buenos Aires. Genera producción, trabajo y arraigo, al tiempo que cumple un rol fundamental para la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos. Por eso seguimos acompañando al sector con financiamiento, capacitación, asistencia técnica y políticas públicas que permitan agregar valor y fortalecer cada eslabón de la cadena”, concluyó Javier Rodríguez.