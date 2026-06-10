Desde el Senado bonaerense impulsan una Ley para fortalecer el financiamiento de los Bomberos Voluntarios y suma el respaldo de concejales de la Provincia

Lo hizo la senadora provincial Nerina Neumann, de la UCR, a través de un proyecto de Ley y uno de resolución. Las iniciativas surgieron luego de numerosas visitas y encuentros mantenidos con asociaciones de bomberos de distintos distritos de la Provincia. «La defensa de los Bomberos Voluntarios debe ser una política de Estado», dijo la autora.

La senadora provincial de la UCR Nerina Neumann presentó un proyecto de ley destinado a fortalecer el financiamiento del Sistema de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de actualizar un fondo que, producto de la inflación y la falta de adecuación normativa, ha perdido gran parte de su capacidad de respuesta.

«La iniciativa busca recuperar el espíritu original de la legislación vigente, garantizando recursos acordes a la realidad que atraviesan los más de 260 cuarteles bonaerenses, instituciones que cumplen una función esencial en la atención de emergencias, incendios, accidentes y catástrofes naturales», fundamentó la legisladora.

«El trabajo de los Bomberos Voluntarios es irremplazable –continuó Neumann-. Son hombres y mujeres que todos los días están al servicio de sus comunidades y que necesitan herramientas, equipamiento y recursos para seguir cumpliendo esa tarea fundamental».

El proyecto surgió luego de numerosas visitas y encuentros mantenidos con asociaciones de bomberos de distintos distritos de la Sexta Sección Electoral y de la Provincia, donde una de las principales preocupaciones planteadas fue la pérdida de capacidad financiera de los fondos destinados al sostenimiento del sistema.

En paralelo, concejales radicales de distintos municipios bonaerenses comenzaron a presentar iniciativas en los Concejos Deliberantes para acompañar el proyecto y expresar el respaldo institucional de cada comunidad a los Bomberos Voluntarios.

«La defensa de los Bomberos Voluntarios debe ser una política de Estado. Por eso estamos promoviendo un trabajo conjunto entre el Senado y los Concejos Deliberantes, para que la voz de cada distrito también acompañe este reclamo», finalizó la senadora radical.