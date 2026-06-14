PALETA: Club Social GB ganó de local

Social demostró ante su público que está como candidato.

En el marco del Torneo “35º Aniversario Centro Vasco de Chascomús”, se jugó la segunda fecha de la zona 1, la que le permitió al Club Social jugar ante su gente, y demostrar lo que había conseguido en la primera fecha. Dos fechas jugadas, dos ganadas para los Belgranenses.

Su andar fue con dos triunfos, ganó en la zona de la categoría suma 12, logró un segundo puesto en la zona de suma 9 y repitió triunfo en la categoría suma 7.

La jornada contó con los jugadores de Ranchos: José Canales, Maximiliano Eseiza y Lucas Tobio.

RESULTADOS

Suma 12

Arraras JM-Armendariz E (CV)a Canales J-Eseiza M (CS) 12/11 12/7.

Verón B-Pérez J (CPCh) a Arraras JM-Armendariz E (CV) 12/6 12/11.

Canales J-Eseiza M (CS) a Verón B-Pérez J (CPCh) 12/7 12/7.

Ganador de zona Club Social.

Suma 9

Dorado D-Suarez G (CS)a Balda M-Tobio L (CV) 12/11 12/10.

Gayol T-Gayol J (CPCh) a Balda M-Tobio L(CV) 12/3 8/12 7/6.

Gayol M-Gayol J (CPCh) a Seillant JM-Suarez G (CS) 12/10 10/12 7/6.

Ganador de zona Club de Pelota Chascomús.

Suma 7

San Quintín A-López B (CS) a Del Re R-Bigatti D (CV) 12/3 12/10.

Del Re R-Bigatti D (CV) a Bidondo I-Benavides S(CPCh) 8/12 12/10 7/6.

San Quintín A-López B (CS) a Bidondo I-Benavides S(CPCh) 12/6 12/7.

Ganador de zona Club Social.

Jugador de la fecha Braulio López (CS) recibió el premio Cerveza Liger.

TABLA GENERAL DE LA FECHA:

Club Social GB 87 pts.

Club de Pelota Chascomús 80 pts.

Centro Vasco Chascomús. 79 pts.

Prensa Liga Regional