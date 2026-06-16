Finde largo «el menos movido del año»: pocos turistas, menos gasto y estadías más cortas

El fin de semana largo que concluyó este lunes fue, sin lugar a dudas, el más tranquilo del año en materia turística. Según un informe de la entidad pro oficialista, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), menos de un millón de personas —precisamente 993.683 turistas— viajaron por el país, lo que generó un impacto económico directo de 216.649 millones de pesos. La entidad calificó el feriado como «el menos movido del año», y los números le dan la razón.

El diagnóstico de CAME coincide con lo que ya anticipaban los operadores turísticos de Mar del Plata: la economía, el clima adverso y la coincidencia con el inicio del Mundial de Fútbol 2026 fueron los factores que explicaron la baja afluencia. A eso se sumó una caída real del gasto promedio diario por turista, que fue de 109.013 pesos, un 3,5% menos que en el mismo período de 2025. Además, la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, consolidando una tendencia que se viene observando a lo largo de 2026: escapadas más cortas, decisiones de último momento y consumo moderado.

«En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas, aunque varios lograron mejorar levemente sus niveles de ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía», señaló la entidad.

Mar del Plata, con ocupación del 35% y un sábado de lluvia

El panorama descrito por CAME tuvo un correlato casi exacto en Mar del Plata. Según datos de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), la ocupación hotelera rondó el 35%, muy por debajo de lo esperado. Desde antes del fin de semana, las expectativas eran moderadas: las reservas se mantenían en niveles similares o incluso por debajo de otros fines de semana largos posteriores a la temporada.

El factor climático jugó en contra: prácticamente todo el sábado estuvo marcado por lluvias persistentes y bajas temperaturas, lo que no ayudó a estimular las escapadas de último momento. Recién el domingo, con sol y cielo despejado aunque con frío intenso, se vio una mayor circulación de personas por la costa, el centro y los paseos de la ciudad. Turistas y marplatenses aprovecharon para caminar, tomar mate frente al mar y recorrer la rambla.

El Mundial y la economía, los grandes condicionantes

Tanto CAME como los operadores turísticos coincidieron en que el inicio del Mundial de Fútbol 2026 influyó en el comportamiento de la demanda. Muchas familias habrían optado por quedarse en sus hogares para seguir los partidos en lugar de salir de viaje. Sin embargo, el principal condicionante sigue siendo la situación económica y la pérdida de poder adquisitivo de gran parte de la población.

Costa Atlántica: realidades dispares

En su análisis por regiones, CAME señaló que la Costa Atlántica mostró una realidad dispar. Mar del Plata registró reservas «por debajo de lo habitual» para esta época del año, aunque logró sostener parte de la actividad gracias al turismo de cercanía, los paseos costeros, la gastronomía y la oferta cultural. La ciudad sigue siendo uno de los principales polos turísticos de la provincia, junto con Chapadmalal y Sierra de los Padres.

A nivel nacional, los destinos que mejor performance mostraron fueron los de nieve y naturaleza. Bariloche se ubicó entre los lugares más buscados de cara a la temporada invernal, mientras que Puerto Iguazú alcanzó niveles de ocupación cercanos al 70%. En las antípodas, el fin de semana más largo del año terminó siendo, paradójicamente, el más vacío.

(InfoGEI)