“El Látigo” Alegre correrá un Mundial en República Checa tras vender 300 rifas para viajar

El atleta que vive en Chascomús se consagró campeón argentino y representará al país. Hace 11 años le dijeron que no volvería a competir tras quebrarse ambas piernas

Martín Alegre, el atleta conocido como “El Látigo”, viajará en los próximos días a República Checa para representar a la Argentina en el Mundial de Atletismo. El corredor, que reside desde hace siete años en un campo de Chascomús, logró clasificar tras consagrarse campeón argentino pero debió financiar el viaje con rifas y ayuda de la comunidad.

“Vendí casi 300 números y también me ayudó mucho mi hermano”, contó en diálogo con FM Por Siempre 97.3. Pese a obtener la plaza mundialista, no recibió apoyo económico oficial para afrontar los costos.

De Ranchos al mundo: una vida de volver a empezar

Nacido en Ranchos y el menor de siete hermanos, Alegre atravesó una infancia dura marcada por el trabajo desde los 8 años. “Trabajábamos, estudiábamos y nos cocinábamos entre hermanos. A veces por días comíamos engrudo: harina y agua tibia”, recordó.

A los 15 años alquiló su primer departamento y nunca más perdió la independencia. Fue pintor, albañil y empleado de comercio. Nunca terminó el colegio, aunque lo tiene como proyecto pendiente.

Martín “El Látigo” Alegre

En La Plata encontró refugio en el boxeo. Hizo 15 peleas amateurs, todas ganadas, 10 por nocaut. Allí nació su apodo “Látigo”, por su golpe y en homenaje a Martín “Látigo” Coggi.

El accidente que cambió todo

Hace 11 años, una camioneta lo embistió en pleno centro platense. Se quebró ambas piernas, los peronés y las dos muñecas. Los médicos le dijeron que no podría volver al boxeo. Meses postrado, una separación y una profunda tristeza lo llevaron al límite: “Pensé en terminar con mi vida. Lloraba. Pensaba en mi viejo, en todo lo que pasé de chico. Creo que eso me ayudó a que no. Y acá estoy”.

Un amigo lo sacó del encierro: “¿Por qué no te vas a las carreras?”. Empezó trotando en el Bosque de La Plata. “Si corrían 1000, yo llegaba 900”, se ríe. Hoy, a los 37 años, lleva un gran nùmero de carreras ganadas.

Chascomús, alpargatas y un Mundial

Se mudó a Chascomús a la casa que era de su padre. “Fue arrancar de cero”, dice. Trabaja como pintor y jardinero, cría gallinas y vende leña y huevos. En Castelli le ganó “de punta a punta, con alpargatas” a Damián Tello, director de Deportes local.

Corre siempre con alpargatas y boina. “No hay plata para zapatillas, pero también es por elección, una declaración de principios”, afirma. Aún espera la confirmación para saber si podrá usarlas en República Checa.

Viajará junto a otras dos atletas argentinas con quienes compartirá alojamiento y gastos. “El deporte me cambió la vida. Si hacés las cosas con pasión, constancia y ganas, siempre se logran objetivos”, aseguró.

Martín pide más apoyo al deporte: “Hoy muchos chicos están alejados y estaría bueno que se apoye más. Con poco también se puede ayudar muchísimo”.

Su historia es la de un hombre que ya vivió mil vidas y ahora llevará el nombre de Chascomús y de la Argentina a una competencia internacional.

El Cronista