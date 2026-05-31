CPR General Paz Informa: Aprehendido por Infracción a la Ley de Estupefacientes

Personal del Comando de Prevención Rural General Paz, en el marco de operativos de identificación de personas y vehículos llevados a cabo en el acceso a la localidad de Villanueva, procedió a la identificación de un masculino mayor de edad oriundo de la localidad de San Vicente.

Durante el procedimiento, se constató que el mismo poseía entre sus pertenencias un frasco conteniendo una sustancia vegetal de color verde parduzco con fuerte olor nauseabundo. Realizado el test orientativo correspondiente, el mismo arrojó resultado positivo para marihuana, registrándose un pesaje total de 5 gramos.

Mantenida comunicación con la Ayudantía Fiscal local, se avaló lo actuado por el personal policial, disponiendo diligencias de rigor