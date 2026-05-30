Javier Rodríguez Walter Correa y Augusto Costa encabezaron el primer Consejo Bonaerense del Trabajo

Fue en el marco del Congreso Bonaerense del Trabajo, con participación de representantes de municipios, cámaras empresariales y centrales obreras.

Rodríguez firma junto al titular del BAPRO

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó junto al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el primer Consejo Bonaerense del Trabajo, realizado en el marco del Congreso Bonaerense del Trabajo en Mar del Plata.

El Consejo es un ámbito institucional de discusión para el diseño de políticas públicas que incluye a representantes de los 135 municipios, cámaras empresariales y centrales obreras.

También participaron el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello; el secretario general de FATSA, Héctor Daer; los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de Navarro, Facundo Diz; de Pila, Sebastián Walker; de Salliqueló, Ariel Succurro; y el concejal de General Pueyrredon Gustavo Pulti, junto a representantes de gremios y sindicatos.

Durante su intervención, Javier Rodríguez destacó la importancia de generar ámbitos de discusión vinculados a la producción y el empleo y advirtió sobre el impacto de las políticas implementadas por el gobierno nacional.

“El gobierno de Milei ataca al mundo del trabajo”, afirmó el ministro. “Lo hace con su política económica, que destruyó casi 330 mil puestos de trabajo registrados y más de 24 mil empresas. Y también con su política laboral, basada en la ley de precarización que no tiene un solo artículo a favor de las y los trabajadores”, señaló.

Asimismo, el ministro afirmó que existe la necesidad de “plantear los debates necesarios acerca de un modelo que ponga en eje la fortaleza en la producción y el trabajo” y sostuvo que “tenemos la responsabilidad de generar esos debates de cara a lo que se viene”.

“Parte de este modelo de priorización de lo especulativo y de lo financiero es también un modelo de deserción nacional. Y eso se ve cuando el Estado nacional deja a las provincias aisladas”, señaló.

También remarcó el rol de la Provincia de Buenos Aires en la implementación de herramientas para sostener el empleo y la producción. “Tanto el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción como el Ministerio de Desarrollo Agrario tenemos un conjunto de herramientas concretas para tratar de mitigar los efectos negativos de esta política”, expresó.

“Pero no hay que bajar los brazos. Hay que organizarse y construir una alternativa que vuelva a poner al trabajo como eje ordenador de la sociedad”, sostuvo el ministro.

TRABAJO RURAL Y ARRAIGO

En el marco del Congreso, Javier Rodríguez también encabezó la mesa “Trabajo rural: entre desafíos para el desarrollo, el arraigo y la formalización del trabajo”, donde expuso sobre la situación del empleo rural y las políticas públicas impulsadas por la Provincia.

«No hay posibilidad de que la economía le esté yendo bien cuando 70 empresas cierran por día», aseguró.

Además, sostuvo que “queremos un modelo agropecuario y agroalimentario que impulse el derecho al arraigo y el derecho al trabajo” y destacó la creación de áreas específicas para trabajadores rurales, juventudes y mujeres rurales dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario.

INAUGURACIÓN SEDE RENATRE

Por otra parte, Javier Rodríguez encabezó junto al secretario general de UATRE, José Voytenco, la inauguración de la nueva delegación de RENATRE en Mar del Plata.

“Es imposible pensar un desarrollo agrario sin los trabajadores y las trabajadoras”, sostuvo el ministro durante el acto. “La enorme potencialidad que nos da la tierra y la tecnología tiene que transformarse en mejores condiciones y en más oportunidades de trabajo para todos”.