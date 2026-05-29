ZONA FRÍA: El impacto en números de la Quinta Sección PBA

Un relevamiento técnico impulsado por la Diputada Jimena López, cruza los datos climáticos históricos con los cuadros tarifarios vigentes, y analiza los costos proyectados para los hogares tras la quita de la Zona Fría.

La diputada nacional Jimena López, integrante del Frente Renovador, confirmó que impulsarán acciones judiciales si el Senado aprueba de manera definitiva la quita parcial del beneficio de Zona Fría, que afectaría sustancialmente a la provincia de Buenos Aires, y por consiguiente a nuestro distrito.

La legisladora oriunda de Necochea sostuvo, en diálogo con un medio radial, que los usuarios terminarán pagando “una tarifa que es inconstitucional”, cuestionando además la política energética nacional, ya que la medida implicará un fuerte impacto económico para las familias. Y agregó: “Vamos a pagar un gas más caro y vamos a importar gas de afuera por el doble del valor que hubiese salido construir el gasoducto”, afirmó.

En consonancia con estas declaraciones, la Diputada creó un simulador dónde se puede calcular cuál sería el costo de la tarifa de gas, sin el subsidio por zona fría en la Quinta Sección Electoral, teniendo en cuenta datos poblacionales y estadísticas actuales.

En el simulador ( https://jimenalopez.com/zona-fria/ ), se especifica que la cantidad de personas afectadas en la región delimitada, es de 999.557, divididos en 393.096 hogares Afectados. De concretarse la quita del subsidio, el sobrecosto total que debe asumir la población sería de $7.377,1 Millones.

Puntualmente, en General Paz, la población Afectada es de 11.973, donde hay 5.240 hogares con Gas de Red, que cuentan con un consumo promedio de 198,1 m³, lo que significaría una factura media actual de $45.798.

Pero, el costo promedio mensual sin Zona Fría, se elevaría a $65.426, es decir, un aumento promedio de más de $19.628.

En resumen, el gasto adicional total de los habitantes del distrito, al perder el subsidio por zona fría, según el simulador creado por la senadora, sería de $53.427.416.

Preparan una estrategia judicial conjunta

La legisladora adelantó que ya trabajan en una estrategia legal junto a municipios que podrían verse afectados por la quita del beneficio.

“Creo que van a tener los votos en el Senado. Vamos a tener que pelear después en sede judicial la inconstitucionalidad de esa ley”, expresó.

Además, aseguró que compartirán el planteo con las ciudades que queden excluidas para avanzar en presentaciones conjuntas.

López remarcó que el régimen de Zona Fría responde a una necesidad concreta vinculada al clima de la región y alertó sobre las consecuencias sanitarias y sociales que podría traer el aumento de tarifas.

“Pasamos inviernos muy duros. Estamos hablando de calefaccionar y de poder cocinar”, sostuvo. Y agregó: “Si en invierno usamos menos gas, vamos a tener más enfermedades respiratorias”.

Finalmente, advirtió que muchas familias ya atraviesan un contexto económico delicado y podrían quedar aún más comprometidas ante nuevos incrementos en los servicios.

“Las familias ya vienen altamente endeudadas y nos vamos a encontrar con tarifas muy altas”, concluyó.

Fuente: Info Brisas