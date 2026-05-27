TORNEO DE DOBLES: Luciano Rey y Tomás Reeves campeones

Este fin de semana se disputó en el Golf Country Club de Chascomús, un torneo de tenis de dobles, en el cual hubo presencia ranchera.

Con partidos de muy buen nivel y cruces sumamente parejos durante toda la competencia. Los resultados finales:

DAMAS

Sofía Iriarte y Cecilia Acosta

Cecilia Pichinin y Yamila Wallace

CABALLEROS

Tomás Bensi y Charly Fuertes

Tomás Reeves y Luciano Rey

La final masculina se definió en un encuentro muy disputado hasta el final, cerrando una jornada con gran nivel de tenis en las canchas del Golf

Fuente: El Suplente