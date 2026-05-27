TORNEO DE DOBLES: Luciano Rey y Tomás Reeves campeones

Este fin de semana se disputó en el Golf Country Club de Chascomús, un torneo de tenis de dobles, en el cual hubo presencia ranchera.
Con partidos de muy buen nivel y cruces sumamente parejos durante toda la competencia. Los resultados finales:
DAMAS
Sofía Iriarte y Cecilia Acosta
Cecilia Pichinin y Yamila Wallace
CABALLEROS
Tomás Bensi y Charly Fuertes
Tomás Reeves y Luciano Rey
La final masculina se definió en un encuentro muy disputado hasta el final, cerrando una jornada con gran nivel de tenis en las canchas del Golf
Fuente: El Suplente