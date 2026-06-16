La instancia distrital de la feria de Ciencia y Tecnología se vive en General Paz

En la mañana de este martes se dio por inaugurada la 21º edición de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología en nuestra ciudad.

La etapa distrital de esta Feria organizada por la Dirección de Políticas Socioeducativas, a través de las diferentes autoridades regionales y distritales, se comenzó a disfrutar en las instalaciones Lipolcc, con la participación de todos los niveles educativos del distrito.

Con la colocación de stand, alumnos y docentes expusieron los proyectos elaborados en el presente año, con una amplia variedad de temáticas. Algunos de ellos en calidad de competidores, y otros solo expositores.

La apertura contó con la presencia de una gran cantidad de delegaciones escolares, con sus banderas de ceremonias, y demás estudiantes, autoridades y familias que acompañaron en la ocasión.

Las palabras estuvieron a cargo del Inspector Jefa Distrital Martín Panciroli, y una de las coordinadoras de la feria, Gabriela Giambroni. Todas ellas destacaron y agradecieron el esfuerzo y el trabajo llevado adelante para poder concretar esta instancia, augurando una excelente jornada.

En la oportunidad, se entregó un reconociendo a l Escuela de Educación Artística “Violeta Parra”, al cumplirse 10 años de su creación. Recibió el certificado, el Director de la institución, Prof. Damián Novelino, de manos de Panciroli.

Para dar finalmente como inaugurada esta edición, en el marco de los 50 Años del Golpe de Estado, el Taller de Danza Contemporánea de la EEA, a cargo de la Prof. Yesica Girollet presentó la coreografía «Ser de luz».

También, en consonancia con la fecha que se conmemora, se realizó un minuto de silencio en honor a “Tati” Almeida, Presidenta de Madres de Plaza de Mayo, quien falleció el pasado 14 de junio.

Proyectos presentados:

ΕΡΑ 701 los campeones de la 701 ajedrez

Los posibles riesgos de la automedicación en los adolescentes I.S.S.C

¿Qué tomamos? Cens 451

La IA aplicada a la gestión de x microempresas EES 4

Ecobotella E.E.S. 2

Libro Artístico Fotográfico I.S.S.C.

¿Qué lugares de nuestro pueblo cuentan historias? J905

Buscando el desconectar de Conectar JI 901

Alas que alimentan el mundo EESA 1

Acuaponia EESA 1

Libro Objeto Artístico I.P.S.C.

Semilla viva EESA 1

Trazos que unen E.P. 11

Sembrando futuro EES 3

El afichazo EES 5

Cuidemos sus huellas EP 1

Invisible, pero presente EES 3

El clima está en nuestras manos EES 1

Verde y soberano I.S.F.D.y T. 212

Velitas que se de deshacen y vuelven a nacer JI 904

La electricidad viaja E.P 11

Aniversario de violeta EEA 1

¿Controlamos las pantallas, o nos controlan? FINES

Mundo, Ciencia y ambiente EES 3

Radio EES 3

Además, se encontraba el Stand de ESI Distrital – Dirección de Tecnología provincial, y de la EP Nº 8 «Papel con vida”.