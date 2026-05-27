Alerta por niebla: Transporte bonaerense pide extremar cuidados al circular en rutas y caminos

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, emitió una serie de recomendaciones preventivas ante el alerta violeta por bancos de niebla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Ante las condiciones climáticas previstas en esta semana, el Ministerio de Transporte bonaerense solicitó a conductores y conductoras extremar las medidas de precaución al circular por rutas, autopistas y caminos provinciales debido a la presencia de densos bancos de niebla y neblina que reducen considerablemente la visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta violeta que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el litoral del país. El fenómeno comenzó a registrarse durante la madrugada del día domingo, intensificándose durante la mañana, y se mantuvo de igual manera el día lunes y martes. Mientras que persiste en las primeras horas del miércoles.

En ese marco, desde la cartera que conduce Martín Marinucci recomendaron reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, utilizar luces bajas y antiniebla, evitar maniobras bruscas y no detenerse sobre la calzada o banquinas.

Asimismo, se recordó la importancia de verificar el estado general del vehículo antes de salir a la ruta y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre el estado del tránsito y las condiciones meteorológicas.

Desde el Ministerio remarcaron que los equipos de Seguridad Vial continúan realizando controles y monitoreos preventivos en distintos corredores bonaerenses para reforzar la seguridad de quienes circulan por la Provincia.