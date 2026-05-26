La familia de Rufino Herrera quiere agraceder a todo el personal del Hospital Campomar por el profesionalismo, el trato humano y la empatía con la que fue atendido durante su internación. También queremos hacer llegar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que se acercaron a despedirlo y nos brindaron apoyo y contención en esos momentos difíciles. Del mismo modo, agradecer a todos aquellos que nos enviaron mensajes de cariño y acompañamiento.

Gracias a todos!!