Milei busca desregular el etiquetado frontal y habilitar la publicidad de apuestas online

En medio de alertas globales de UNICEF por la obesidad infantil y un crecimiento exponencial de la ludopatía juvenil en redes, el Gobierno impulsa medidas que flexibilizan los controles sobre las industrias de la alimentación y el juego de azar.

La salud pública y el bienestar de las infancias en Argentina ingresaron en un terreno de profunda incertidumbre. En un contexto regional y nacional marcado por lo que los especialistas ya catalogan como una doble epidemia silenciosa —el sobrepeso y la ludopatía digital—, la gestión del presidente Javier Milei avanza decididamente hacia la flexibilización de los marcos regulatorios vigentes, desoyendo indicadores y advertencias sanitarias.

Dos frentes normativos clave encendieron las alarmas en el Congreso y en las organizaciones de la sociedad civil: el intento oficial de derogar de manera integral la Ley de Etiquetado Frontal y la insistencia en permitir la publicidad de plataformas de apuestas online autorizadas. Ambos movimientos van a contramano de los consensos científicos y de las demandas de las principales fuerzas opositoras.

El fin de los octógonos: un reclamo de la industria alimentaria

El proyecto oficial del Ejecutivo persigue la derogación total del régimen actual de rotulado nutricional. De aprobarse, la medida entraría en vigencia inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial, barriendo de los supermercados una de las conquistas sanitarias más importantes de los últimos años.

La iniciativa del Gobierno libertario fundamenta la quita de las advertencias bajo los siguientes ejes:

Eliminación de restricciones : Significa el retiro definitivo de los octógonos negros de los envases y la consecuente anulación de las prohibiciones referidas al uso de personajes infantiles, promociones en entornos escolares y pautas publicitarias asociadas.

: Significa el retiro definitivo de los octógonos negros de los envases y la consecuente anulación de las prohibiciones referidas al uso de personajes infantiles, promociones en entornos escolares y pautas publicitarias asociadas. Críticas al modelo : El Ejecutivo alega que el perfil de nutrientes vigente aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias disímiles, ignorando las porciones reales consumidas y generando “confusión” al equiparar alimentos tradicionales con ultraprocesados.

: El Ejecutivo alega que el perfil de nutrientes vigente aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias disímiles, ignorando las porciones reales consumidas y generando “confusión” al equiparar alimentos tradicionales con ultraprocesados. Falta de incentivos : Cuestionan la estructura binaria del sistema (presencia o ausencia de sello), argumentando que no premia las reformas graduales que las corporaciones realicen en sus productos.

: Cuestionan la estructura binaria del sistema (presencia o ausencia de sello), argumentando que no premia las reformas graduales que las corporaciones realicen en sus productos. Trabas comerciales y pymes: Se señala una presunta falta de armonización dentro del Mercosur, lo que forzaría al sector a fabricar envases diferenciados, afectando la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Esta ofensiva contra los sellos coincide con el último reporte regional de UNICEF, que advierte un crecimiento sostenido y alarmante del sobrepeso en América Latina. De acuerdo con el organismo internacional, la población de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años con sobrepeso trepó de 35 millones en el año 2000 a 49 millones en los últimos relevamientos globales, duplicando o triplicando los índices de obesidad en la mayoría de los países de la región. El organismo apunta directamente a las “tácticas publicitarias de persuasión” y los entornos obesogénicos como determinantes de esta crisis.

Apuestas online: el polémico aval a la publicidad

En paralelo, el oficialismo envió un proyecto al Senado para abordar la ludopatía que, si bien prohíbe el ingreso de menores a los sitios de apuestas, introduce un punto de quiebre absoluto con el texto que había aprobado la Cámara de Diputados en noviembre de 2024: la legalización de la publicidad de los juegos de azar online.

Mientras la iniciativa original de la oposición buscaba un freno total a la promoción de estas plataformas, el plan de La Libertad Avanza contempla habilitar las pautas de las firmas autorizadas, regulando que no se dirijan directamente a menores ni vinculen el juego con el éxito social, laboral o personal.

Este viraje legislativo desató fuertes cruces políticos, considerando el diagnóstico del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, coordinado por Walter Martello. Los datos de la Defensoría reflejan un panorama sombrío en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y otras 12 jurisdicciones : un “crecimiento exponencial” del juego online a partir de la pandemia, impulsado por ofertas constantes en plataformas digitales como Instagram y WhatsApp, donde operan tanto firmas legales como redes clandestinas de captación de clientes.

Con el tratamiento en comisión trabado en la Cámara Alta y un rechazo tajante de los bloques opositores (Peronismo, Encuentro Federal, la UCR y la Izquierda), el debate expone una paradoja central de la era libertaria: relajar los controles estatales para favorecer el dinamismo corporativo, aun cuando los indicadores sanitarios indican que las infancias están más desprotegidas que nunca.

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