Villanueva se prepara para vivir su fiesta este domingo

Cultura, tradición y naturaleza, son las principales características de este pueblo, ubicado en el partido de General Paz.

El pasado 19 de mayo, la localidad de Villanueva cumplió 155° años de vida, y por ese motivo, se realizarán los actos protocolares, religiosos y festivos, este domingo 24.

La actividad empezará muy temprano, cuando a las 8:30 hs. se congreguen en la intersección de Avenida San Martín y 9 de Julio, las delegaciones escolares e instituciones invitadas, para dar paso al izamiento de Pabellón Nacional, la Bandera Bonaerense y el Paño de Villanueva junto a las autoridades municipales y los vecinos.

A las 9:00 hs. será la Misa de Acción de gracias en la Capilla San José, oficiada por el Cura Párroco Mario Peralta Luna.

Finalmente, en la arteria principal del pueblo, se llevará adelante el resto del programa organizado por la Municipalidad de General Paz, y la Delegación local.

A las 10:00 hs. se compartirá un rico Chocolate y tortas fritas en el ingreso a la sede del Villanueva Fútbol Club.

Mientras se hace entrega de los Premios de los Torneos “155° Aniversario”, que habitualmente promueven desde el área de Deporte local.

A las 11:00 hs. está previsto el desfile Cívico-Tradicionalista, que inicia anualmente con las palabras alusivas a la fecha, a cargo del Intendente Juan Manuel Álvarez, y la Delegada Municipal María Eseiza.

Dando cierre a la jornada, a las 13:00 hs. se espera un espectáculo artístico, en donde actuará Daniel Farisano Grupo; Amigos del Chamamé; Ballet infanto-juvenil del Villanueva Fútbol Club; y el Taller de Cultura de Danzas Folclóricas.

Habrá servicio de cantina, a cargo de la EES N° 3 María Ana Cuburú, puestos de artesanos y reventa.