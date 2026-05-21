Sanidad apícola para el fortalecimiento de la producción de alimentos

El 20 de mayo se celebra el día Mundial de las Abejas y desde el SENASA se destaca el rol de estos insectos en la polinización de cultivos de interés agropecuario.

Con motivo de la celebración a internacional del Día Mundial de las Abejas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) destaca el rol de estos insectos en la polinización de una gama muy amplia de cultivos de interés agrícola, necesarios para la producción en cantidad y calidad de los alimentos que se consumen.

Con 4 millones de colmenas declaradas y 1.200 salas de extracción habilitadas por el SENASA, Argentina se posiciona como uno de los principales exportadores de miel en el mundo. Por eso, se recuerda la importancia de fortalecer la vigilancia y los cuidados sanitarios preventivos en los apiarios a fin de resguardar la producción apícola.

Se estima que las abejas participan en forma directa e indirecta en la producción de tres de cada cuatro alimentos que se consumen en el mundo. La característica destacable de las abejas para polinizar cultivos radica en un comportamiento particular: la comunicación.

Cuando una abeja obrera forrajera ubica una fuente de alimento (néctar o polen), evalúa la calidad y regresa a su colmena para pasar la información a sus pares mediante una danza, indicándoles la dirección, la distancia (o cuánto es el recorrido que tienen que hacer) y el aroma del néctar de esa fuente de alimentos.

Sobre el PEC

Con la Resolución SENASA N° 302/2016 se encuentra vigente la alerta sanitaria nacional por la presencia del Pequeño escarabajo de las colmenas (PEC) en Brasil, Bolivia y Paraguay. Su introducción a nuestro país podría ocasionar graves daños productivos y comerciales a la cadena apícola.

En ese marco, cualquier sospecha de presencia del PEC debe ser notificada de forma inmediata y obligatoriamente al SENASA, a través de: WhatsApp al (11) 5700 5704; por correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; con el formulario web Avisá al Senasa; de manera presencial o telefónica, en sus oficinas; formulario N° 6144 (Abejas. Sospecha de PEC) mediante la App “SIG APP Formularios” o en la oficina del SENASA más cercana.

Se encuentra disponible para su descarga la infografía acerca de la comunicación de las abejas entre sí.