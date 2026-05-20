El brote de hantavirus en la provincia de Buenos Aires ya causó siete muertes y enciende las alarmas

El Ministerio de Salud bonaerense confirmó 18 casos de hantavirus en 2026, con siete muertes, y advirtió que la provincia atraviesa una situación de brote.

En lo que va de 2026, la provincia de Buenos Aires registró 18 casos confirmados de hantavirus y siete personas fallecidas, según el último Boletín Epidemiológico oficial que emite el Ministerio de Salud. En ese marco, las autoridades sanitarias advirtieron además se atraviesa «una situación de brote» por el aumento de contagios detectado en las últimas semanas.

El informe señala que el hantavirus «es endémico en áreas rurales y periurbanas» y que, aunque históricamente el otoño e invierno presentan menor incidencia, actualmente «se registra una situación de brote». Se trata de una enfermedad viral grave transmitida al ser humano por roedores infectados (principalmente el ratón colilargo en Sudamérica y el contagio ocurre al respirar polvo contaminado con saliva, orina o heces de estos animales.

De acuerdo con el reporte oficial, desde comienzos de 2025 ya se había detectado un incremento de casos «por encima de lo esperado según el registro histórico». Durante todo el año pasado se contabilizaron 37 casos confirmados y 12 fallecidos, mientras que en las primeras 18 semanas epidemiológicas de 2026 ya se notificaron 18 contagios y siete muertes.

El boletín agrega que el índice epidémico del hantavirus alcanzó 1,67 en las últimas siete semanas epidemiológicas, un valor que indica oficialmente una situación de brote al superar el umbral de 1,25.

El brote de hantavirus

«El hantavirus es endémico en la provincia en áreas rurales y periurbanas con una marcada estacionalidad, con mayor incidencia en los meses de primavera-verano. Si bien históricamente el período otoño-invierno presenta menor incidencia, en este momento se registra una situación de brote», es el párrafo con el que las autoridades sanitarias describen la situación desde la semana 17 (actualmente estamos en la 18).

La situación actual parece un arrastre del año pasado, cuando desde los primeros meses se registró un brote de área endémica con un aumento por encima de lo esperado según el registro histórico, hasta alcanzar los 37 casos confirmados en todo el año con 12 fallecidos.

Los índices proyectados del año en curso son aún más altos, ya que en lo que a del año se registraron casi la mitad de los casos de todo el 2025, con 18 confirmados (para la misma altura del año pasado se habían registrado 12), de los cuales siete fallecieron.

La localización de los pacientes y los fallecidos

Hasta la semana epidemiológica 15 (hasta el 18 de abril), cuando había 16 casos confirmados, dos eran de La Plata y otros dos de general Belgrano. En tanto se registraba un caso en Almirante Brown, Arrecifes, Balcarce, Chivilcoy, Florencio Varela, General Alvarado, General Pinto, Hipólito Irigoyen, Las Flores, Lobos, Necochea y Tres Arroyos.

En ese momento, entre los casos confirmados y probables, 11 requirieron internación en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Y los seis muertos hasta ese momento eran una niña de 10 años (Gral. Belgrano), una mujer de 35 años (Arrecifes), un varón de 36 años (Gral. Alvarado), un varón de 52 años (Tres Arroyos), una mujer de 36 años (Las Flores) y un varón de 23 años (Lobos).

De acuerdo a la información de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes, la adquisición de la enfermedad de todos los casos confirmados se vinculó mayoritariamente con haber permanecido en zona rural, semirural o periurbana.

La advertencia de la UNLP

En las últimas semanas, especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) habían advertido sobre las condiciones ambientales favorables para la circulación del virus en el Gran La Plata y remarcaron la importancia de extremar las medidas de prevención, sobre todo en zonas con presencia de roedores silvestres.

Los expertos recomiendan evitar el contacto con excrementos o saliva de roedores, ventilar ambientes cerrados antes de limpiarlos y utilizar lavandina para desinfectar superficies potencialmente contaminadas. Además, recordaron que síntomas como fiebre, dolores musculares, cansancio y dificultad respiratoria requieren consulta médica inmediata.