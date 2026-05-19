MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ- RANCHOS

La Municipalidad de General Paz- Ranchos, emplaza por el plazo de 3 (tres) días a todos aquellos que quieran hacer sus derechos sobre el inmueble que a continuación se detalla y se encuentra en condiciones de ser adquirido por prescripción administrativa. Ranchos: Circ. I– Sec. A- Mza. 17 – Parc. 12b (a prescribir parcela 12e), de Ranchos, Partido de General Paz. Existe dominio vigente con inscripción dominial Matrícula 7411 (43), a nombre de los Sres. ORELLANO de CAPOMI, Enriqueta Teodora