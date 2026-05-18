La E.P Nº 15 convoca a Asamblea Anual

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
ESCUELA PRIMARIA N° 15 “JULIO S. DANTAS”
La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria N°15 “Julio S. Dantas”, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse en la sede natural de la mencionada institución, el día 30 de mayo del 2025 a las 14h. Con segunda fecha probable el día 6 de junio, considerando días de lluvia o difícil acceso.
Se tratará el siguiente orden del día:
- Designación de dos socios para firmar el acta.
- Lectura del acta anterior.
- Lectura del informe revisores de cuenta sobre el balance.
- Lectura de la memoria y consideración del balance.
- Elección de autoridades de la Comisión Directiva:
- Presidente/a
- Secretario/a
- 1° Vocal titular
- 3° Vocal titular
- 1° Vocal suplente
- 2° Vocal suplente
- -Elección de autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas.
- – Fijación de la cuota social.
Esperamos contar con su presencia.
Mariela Ballejos – Asesora