La E.P Nº 15 convoca a Asamblea Anual

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

ESCUELA PRIMARIA N° 15 “JULIO S. DANTAS”

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria N°15 “Julio S. Dantas”, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse en la sede natural de la mencionada institución, el día 30 de mayo del 2025 a las 14h. Con segunda fecha probable el día 6 de junio, considerando días de lluvia o difícil acceso.

Se tratará el siguiente orden del día:

Designación de dos socios para firmar el acta. Lectura del acta anterior. Lectura del informe revisores de cuenta sobre el balance. Lectura de la memoria y consideración del balance. Elección de autoridades de la Comisión Directiva: Presidente/a Secretario/a 1° Vocal titular 3° Vocal titular 1° Vocal suplente 2° Vocal suplente -Elección de autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas. – Fijación de la cuota social.

Esperamos contar con su presencia.

Mariela Ballejos – Asesora