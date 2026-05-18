La E.P Nº 15 convoca a Asamblea Anual

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celesterastelli
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

ESCUELA PRIMARIA N° 15 “JULIO S. DANTAS”

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria N°15 “Julio S. Dantas”, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse en la sede natural de la mencionada institución, el día 30 de mayo del 2025 a las 14h. Con segunda fecha probable el día 6 de junio, considerando días de lluvia o difícil acceso.

Se tratará el siguiente orden del día:

  1. Designación de dos socios para firmar el acta.
  2. Lectura del acta anterior.
  3. Lectura del informe revisores de cuenta sobre el balance.
  4. Lectura de la memoria y consideración del balance.
  5. Elección de autoridades de la Comisión Directiva:
  6. Presidente/a
  7. Secretario/a
  8. 1° Vocal titular
  9. 3° Vocal titular
  10. 1° Vocal suplente
  11. 2° Vocal suplente
  12. -Elección de autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas.
  13. – Fijación de la cuota social.

Esperamos contar con su presencia.

Mariela Ballejos – Asesora

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