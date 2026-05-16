Profesionales de la salud alertaron que «la situación es insostenible en todo el sistema sanitario argentino»

Las autoridades de FESINTRA confirmaron el Paro Nacional de Salud con movilizaciones en todo el país para el 20 de mayo.

Bajo la consigna “El ajuste de Milei mata”, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) realizó este viernes una conferencia de prensa en la sede del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA), donde ratificó la convocatoria al Paro Nacional de Salud del próximo miércoles 20 de mayo. La medida de fuerza tendrá como acción central una Marcha Federal que partirá a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, y estará acompañada por actos y movilizaciones en distintas provincias del país, entre ellas Jujuy, Santa Fe, Córdoba y Chaco.

Desde FESINTRAS señalaron que “la jornada tiene carácter federal” y se realiza “en repudio a las políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno Nacional, basadas en el ajuste, la desinversión y el recorte de programas esenciales como el REMEDIAR, el desfinanciamiento del PAMI y el ahogo presupuestario a provincias y municipios. Esta situación se traduce en atraso salarial, precarización y un escenario cada vez más crítico e insostenible para todo el sistema sanitario argentino”.

Demanda en hospitales públicos

En línea con ello, el secretario general de FESINTRAS y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Pablo Maciel, sostuvo que “estas decisiones temerarias responden al avance del Gobierno de Javier Milei en la eliminación del principio de la salud como derecho, en donde ya no existe un sistema solidario o una responsabilidad del Estado, sino que la salud es concebida como un servicio y habrá usuarios que puedan consumir en tanto y en cuanto puedan pagar”.

Asimismo, Maciel precisó que los hospitales públicos bonaerenses registran un incremento de la demanda superior al 23%. “La crisis económica, el desempleo, el cierre prácticamente del REMEDIAR, la quiebra de obras sociales y la situación dramática del PAMI empujan a miles de personas al sistema público para resolver desde consultas hasta cirugías”, explicó al respecto.

“El resultado es un sistema sanitario saturado, con equipos de salud sobrecargados y recursos insuficientes para responder a una demanda creciente. A este cuadro se suma una situación interna cada vez más grave: las trabajadoras y los trabajadores del sector público nacional enfrentan un deterioro salarial inaudito, con falta de respuestas paritarias y aumento de la conflictividad en la atención”, agregó Maciel.

“Un retroceso de más de 30 años”

Por su parte Nicolás Fernández, secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (APUAP), fue contundente al decir que “se está viviendo un retroceso de más de 30 años en políticas sanitarias” y remarcó que “uno de los aspectos más críticos del ajuste es el vaciamiento del Plan Remediar, programa que durante más de dos décadas garantizó el acceso a medicamentos esenciales para 20 millones de personas a través de 8.000 centros de salud de todo el país”.

“El impacto es inmediato y grave: pacientes con enfermedades crónicas, autoinmunes o inflamatorias están descontinuando tratamientos porque no pueden costearlos, lo que genera complicaciones severas y, en los casos más extremos, muertes evitables”, precisó Fernández.

La situación del PAMI

Por su parte, el secretario General del SUTEPA, Hernán Corredoira, manifestó que “la situación del PAMI expresa con crudeza el deterioro de las políticas públicas de salud y previsión social”. En ese sentido, indicaron que, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias de recursos nacionales al PAMI registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior”.

“Ese ajuste se traduce en una caída concreta de prestaciones, demoras en la atención, dificultades en el acceso a medicamentos y una creciente deuda con prestadores, médicos de cabecera y odontólogos, que compromete el funcionamiento cotidiano del sistema y profundiza la incertidumbre de millones de afiliadas y afiliados”, aseguró Corredoira, y añadió que “los trabajadores del PAMI llevan dos años sin actualización salarial adecuada”.

“Lógica de mercantilización”

Durante la conferencia, el secretario general adjunto de APHEC, Hospital El Cruce de Florencio Varela, Damián Zamorano, alertó que “en este establecimiento de alta complejidad la lógica de privatización y mercantilización ya está sucediendo, mediante políticas de productividad que incrementan la atención y profundizan la sobrecarga laboral del personal de salud”.

También fue parte de la mesa Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital y delegado de ATE Salud. En su intervención, sentenció que “el Gobierno Nacional tiene una política deliberada de que no haya salud pública y de que quien quiera atención médica deba pagarla”.

La actividad cerró con la participación especial del secretario general de la CTA-T Nacional, Hugo Yasky, quien subrayó que “el pueblo en la calle va a poner un límite” y abogó por el compromiso de profundizar la Unidad para “detener la destrucción de Milei” y “ser un solo puño peleando”.

Convocatoria

Finalmente, FESINTRAS convocó a toda la sociedad a sumarse a la jornada nacional de lucha del 20 de mayo. “El desafío es aunar fuerzas y articular luchas para exigirle al Gobierno que recapacite y detenga las políticas de ajuste en salud, porque lo que está en juego es la vida de millones de personas”, concluyeron.

La conferencia contó con el acompañamiento del secretario general de la CTA-T Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, y el secretario general de FOETRA, Claudio Marín.

FESINTRAS está integrada por CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), APUAP (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy), APHEC (Asociación de Personal del Hospital El Cruce), SUTEPA (Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI) y UTRASACH (Unión de Trabajadores de la Salud del Chaco).

Fuente: Agencia DIB