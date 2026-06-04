Convocatoria Listado Difícil Cobertura PDL y Literatura

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz realiza la convocatoria a inscripción para la confección del Listado de Difícil Cobertura Educación Secundaria, desde el día de la fecha hasta la Finalización del Ciclo Lectivo 2026, según DISPO-2022-109-GDEBA-DPESECDGCYE, para el cargo PDL y LITERATURA

Los interesados deberán enviar:

 Formulario de inscripción

 D.N.I.

 Título Secundario (Condición indispensable para la inscripción).

 Propuesta Pedagógica conforme a los criterios establecidos en el Anexo III de la DISPO- 2022-109

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA: del 08/06/2026 al 10/06/2026

Enviar toda la documentación por correo sad041listados@abc.gob.ar

CONSIGNAR EN ASUNTO: DIFÍCIL COBERTURA MTM-MCS