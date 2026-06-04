Agradecimiento al Hospital Campomar

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todo el personal médico, de enfermería y auxiliar del Hospital Campomar de General Paz por la atención brindada para con nuestra madre, Beatriz Martínez.

En momentos en los que la salud nos enfrenta a la preocupación, encontrar personas que ejercen su labor con profesionalismo, calidez y verdadera vocación, marca una diferencia inmensa. Nuestra madre no solo recibió una atención médica de excelencia, sino también algo igualmente valioso: respeto, contención, paciencia y una enorme calidad humana.

Cada gesto amable, cada palabra de aliento, cada sonrisa y cada muestra de empatía ayudaron a hacer más llevadero un momento difícil para ella, y para toda nuestra familia.

Que este mensaje llegue a cada médico, enfermera, enfermero, personal de cocina, limpieza, administrativo, que formó parte de su atención. Nuestra familia estará siempre agradecida por el cariño, la entrega y el profesionalismo con los que acompañaron a Beatriz Martínez.

Con enorme gratitud y afecto.

Atte. Pablo Ilarregui y familia