Correo Argentino amplía su operatoria internacional: exportación comercial sin tope y reglas más simples para comprar en el exterior

El Decreto 604/2026 y las nuevas resoluciones de ARCA habilitan la exportación comercial por vía postal sin restricción de valor y simplifican las importacione

Correo Argentino inicia una nueva etapa en su operación internacional a partir del Decreto 604/2026 y de las Resoluciones Generales 5884/2026 y 5886/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reglamentan los procedimientos de importación y exportación comercial por vía postal.

El nuevo marco promueve procesos más ágiles, transparentes y previsibles, fortalece el rol del correo oficial como Operador Postal Designado del país y amplía las posibilidades para usuarios, emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

Exportación comercial por vía postal

En materia de exportación, se establece un procedimiento simplificado para realizar envíos comerciales sin límite de valor mediante la Declaración de Exportación Simplificada Postal (DESP).

«Este nuevo marco moderniza el sistema postal argentino de acuerdo con las dinámicas actuales del comercio internacional, donde la trazabilidad, la simplificación y la eficiencia son factores centrales. Además, por primera vez habilita a exportar por vía postal sin tope de valor», señaló Camilo Baldini, presidente de Correo Argentino.

Para operar bajo esta modalidad, el remitente deberá contar con perfil exportador habilitado ante ARCA, emitir factura «E» y completar la DESP antes de despachar la mercadería. Correo Argentino representará al cliente ante la autoridad aduanera en las gestiones correspondientes, tanto para operaciones de importación como de exportación, incluyendo eventuales verificaciones físicas, salvo que se indique expresamente lo contrario.

Para los actores del ecosistema de comercio electrónico que comercializan productos internacionalmente, el nuevo procedimiento permitirá reducir instancias administrativas y centralizar la operación a través de Correo Argentino. De esta manera, contarán con una alternativa más simple para acceder a mercados internacionales.

Asimismo, los envíos de ayuda familiar u obsequio personal quedan exentos de tributos a la exportación —salvo las tasas retributivas de servicios— hasta un valor acumulado de USD 5.000 por mes y por remitente.

Importaciones más simples y previsibles

Como novedad, se permite que el cliente que compra a través de plataformas de comercio electrónico realice el pago de los tributos y del costo del envío al momento de la compra, eliminando la declaración que actualmente debía efectuar ante ARCA. Si el pago no se realizó en esa instancia, podrá completarse antes de que el paquete arribe al país, lo que permitirá agilizar todo el proceso.

Además, los envíos postales quedan exentos de derechos de importación y tasa de estadística hasta USD 400 FOB por envío, durante los primeros cinco envíos anuales por persona. Cuando se supera ese monto o el cupo anual, quedan sujetos a los tributos del régimen general.

«El objetivo es ofrecer un sistema más simple y previsible para quienes compran, reciben o envían productos al exterior, y darle a más pymes una herramienta concreta para llegar a mercados internacionales», agregó Baldini.

La implementación de los nuevos procedimientos se realizará de acuerdo con los cronogramas y lineamientos operativos que informen ARCA y Correo Argentino, y se comunicará a través de los canales oficiales.

En materia de exportación, hasta tanto se informe la habilitación del nuevo esquema, en las sucursales continuarán vigentes los procedimientos actualmente establecidos, con descuento de 30% en los envíos actuales de ayuda familiar, obsequios y muestras, y en los envíos de documentación internacional.