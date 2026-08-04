La Provincia realizará un Censo Hortiflorícola para actualizar el diagnóstico del sector después de 20 años

El anuncio fue realizado por los ministros Javier Rodríguez y Pablo López. El relevamiento comenzará el 1° de septiembre y se extenderá durante 60 días para conocer la realidad productiva, tecnológica y socioeconómica de una actividad presente en más de 100 municipios bonaerenses y contar con información clave para el diseño de políticas públicas.

La provincia de Buenos Aires realizará el Censo Hortiflorícola 2026, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Economía, con el objetivo de relevar las unidades productivas dedicadas a la horticultura y la floricultura en todo el territorio bonaerense.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el ministro de Economía, Pablo López, quienes destacaron la importancia de contar con información actualizada sobre una actividad estratégica para la producción, el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria de la Provincia.

Javier Rodríguez destacó que el relevamiento tendrá un objetivo que excede la generación de estadísticas: “Hay una doble tarea de valorar a esos productores y de visibilizar a una producción que muchas veces está invisibilizada”.

Por su parte, Pablo López destacó la importancia de recuperar información oficial sobre el sector y del trabajo conjunto entre ambos ministerios: “Con mucha satisfacción presentamos el Censo Hortiflorícola bonaerense, que será el primero de su tipo en 20 años, y permitirá contar con información oficial actualizada del sector, con el objetivo de diseñar políticas públicas específicas que redunden en mejoras concretas para la producción y comercialización hortiflorícola. Celebramos el trabajo conjunto de los equipos de los Ministerio de Economía y Desarrollo Agrario, cuya colaboración permitirá tener un diagnóstico preciso de la situación de este sector productivo.”

En ese sentido, López remarcó además la articulación con los gobiernos locales y los distintos sectores de la economía bonaerense: “Seguimos trabajando como nos indica nuestro Gobernador Axel Kicillof, en coordinación junto a los municipios y a cada sector económico de la Provincia para para brindar las mejores herramientas que fomenten el desarrollo productivo bonaerense.”

El operativo censal comenzará el 1° de septiembre de 2026 y se extenderá durante 60 días, con la posibilidad de realizar un mes adicional para completar aquellos casos en los que no se haya obtenido respuesta. Se estima que existe producción hortiflorícola en más de 100 municipios bonaerenses y el relevamiento permitirá conocer en profundidad las características productivas, técnicas y socioeconómicas de la actividad.

El Censo relevará las unidades con producción hortiflorícola de toda la Provincia y contará con censistas organizados por segmentos censales que realizarán el trabajo de campo. La estructura operativa estará integrada por 147 censistas y 26 supervisores, además de coordinadores, jefaturas zonales, capacitadores, analistas y un especialista en sistemas de información geográfica.

Un sector estratégico para la Provincia

La actividad hortiflorícola constituye un componente central del entramado productivo bonaerense. Se desarrolla en más de 100 municipios y tiene un rol fundamental tanto en el abastecimiento del mercado interno como en la generación de trabajo y producción.

En este sentido, Javier Rodríguez destacó: “La provincia de Buenos Aires es la provincia que más productores hortícolas tiene. Y también más productores florícolas. Es decir, que cuando consideramos algo que para nosotros es fundamental, los productores y las productoras, y lo analizamos a nivel de las provincias, estamos en el primer lugar”.

El ministro señaló además que esta característica adquiere especial relevancia dentro de la concepción de desarrollo productivo que impulsa la Provincia. “Un verdadero desarrollo agropecuario requiere una producción con productores y una producción con productores requiere también considerar la multiplicidad de producciones que hay en la provincia”, sostuvo.

Buenos Aires cuenta con más de 50 mercados concentradores, mientras que las exportaciones del complejo hortícola alcanzan los US$260 millones. Entre los principales productos de exportación se encuentran la papa, el ajo y la cebolla.

El territorio provincial concentra la producción en distintas regiones hortícolas, entre ellas La Plata-AMBA, el Sudeste, el Valle Bonaerense del Río Colorado y el Norte, además del resto del territorio bonaerense.

Para Javier Rodríguez, la actividad tiene además una importancia territorial que excede su dimensión estrictamente productiva: “Tanto la producción hortícola que involucra a miles de productores y que por otro lado involucra también a más de un centenar de municipios tiene una importancia crucial cuando hablamos precisamente de la cantidad de productores, cuando hablamos precisamente del desarrollo de cada uno de los territorios, de cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires”.

20 años después, un nuevo diagnóstico

El Censo Hortiflorícola 2026 permitirá actualizar la información disponible sobre el sector luego de 20 años desde el último censo hortiflorícola realizado en la provincia de Buenos Aires.

Durante este período se produjeron transformaciones sustanciales en la actividad, tanto en términos geográficos como productivos y socioeconómicos. Entre los cambios se encuentran el crecimiento de los cultivos bajo cobertura o invernaderos, las transformaciones socioeconómicas de los productores, el desarrollo de nuevos cultivos y la incorporación de nuevas prácticas productivas, además de la difusión de la agroecología.

Javier Rodríguez remarcó: “Hay una doble tarea de valorar a esos productores y de visibilizar a una producción que muchas veces está invisibilizada”.

El relevamiento permitirá contar con información que permita evaluar las transformaciones y la reconfiguración que atravesó el sector durante las últimas dos décadas.

Qué información se va a relevar

El Censo permitirá obtener datos actualizados sobre las principales variables estructurales y coyunturales del sector hortícola y florícola. En particular, se relevará información sobre la identificación de las explotaciones, el régimen de tenencia de la tierra y el tipo jurídico, la superficie y el tipo de actividad, el uso de la tierra a campo y bajo cubierta, las especies cultivadas y la superficie sembrada, los canales de comercialización, el manejo y los sistemas de riego, la maquinaria, los equipos y vehículos utilizados, la mano de obra y la población vinculada a la explotación, los servicios de maquinaria, las características del productor, el asesoramiento técnico y el asociativismo.

El período de referencia del relevamiento será del 1° de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. El operativo se realizará mediante entrevistas personales de los censistas con los productores o informantes calificados, utilizando un instrumento de captura móvil. Los censistas contarán además con la cartografía correspondiente a sus segmentos y los productores recibirán un certificado de cumplimiento censal.

Javier Rodríguez destacó que el objetivo es que el relevamiento permita conocer no solamente la producción primaria, sino también aportar información para comprender la dinámica de las cadenas hortícolas y avanzar en el agregado de valor. “El censo está pensado no solo en la producción primaria, sino en comprender también la dinámica de las cadenas hortícolas aportando información que es fundamental”.

Información para políticas públicas y para el sector

Uno de los principales objetivos del Censo Hortiflorícola será generar un diagnóstico que permita diseñar, implementar, realizar el seguimiento y evaluar políticas y programas destinados al desarrollo del sector hortícola y florícola.

Javier Rodríguez sintetizó los objetivos del relevamiento en tres ejes: generar información, visibilizar la producción y optimizar las políticas públicas.

“El primero, por supuesto, es tener información fidedigna sobre las variables fundamentales de la producción hortiflorícola, cantidad de productores, superficies, cultivos, prácticas, manejos que se usan, mecanismos de comercialización”.

Y agregó: “Creo que hay un segundo objetivo que es fundamental, que es visibilizar la producción. Es ponerle valor, es ponerla en la escena pública”. “El tercer objetivo claro es el de, en función de esto, mejorar, optimizar las políticas públicas que ya venimos llevando adelante”, explicó.

Entre las políticas mencionadas por el ministro se encuentran las vinculadas a los mercados mayoristas, la agricultura familiar y las inversiones para el desarrollo de proyectos de mayor escala en horticultura y floricultura.

El relevamiento estará acompañado por una Comisión Asesora del Censo Hortiflorícola, de carácter ad honorem y no vinculante, integrada por técnicos y especialistas, representantes de entidades del sector hortiflorícola, universidades y organismos nacionales, provinciales y municipales.

Una estructura territorial para relevar toda la Provincia

Para llevar adelante el operativo, el territorio bonaerense será dividido en cinco zonas: Noroeste, Centro, AMBA, Este y Sur. Cada una se subdividirá en segmentos censales, con aproximadamente 150 segmentos en toda la Provincia.

La estructura censal estará conformada por un coordinador técnico, una coordinadora interinstitucional, una coordinadora administrativa, cinco jefes o jefas zonales, dos capacitadores, tres analistas, un especialista GIS, 26 supervisores y 147 censistas.

La metodología permitirá realizar un barrido territorial para identificar las explotaciones hortiflorícolas y relevar sus principales características.

El trabajo previo incluyó, además de los antecedentes del censo realizado hace 20 años, un relevamiento específico en el municipio de La Plata y el análisis de información proveniente de experimentos e imágenes satelitales.

Qué explotaciones serán censadas

El Censo tendrá como unidad de análisis a las Explotaciones Hortiflorícolas (EHF), entendidas como aquellas dedicadas a la obtención de productos hortícolas y/o florícolas destinados al mercado.

Se contemplarán explotaciones de producción hortícola exclusiva, establecimientos de producción florícola exclusiva y unidades de producción mixta, que combinen horticultura y floricultura o estas actividades con otras producciones.

Para ser considerada una Explotación Hortiflorícola a efectos censales, deberá cumplir tres condiciones: contar con una superficie mínima de 500 metros cuadrados (0,05 hectáreas) destinada a producción hortiflorícola ubicada en la Provincia y destinada al menos parcialmente a la comercialización; tener una dirección que asuma la gestión integral y los riesgos económicos de la actividad; y utilizar recursos productivos durables y/o parte de la mano de obra de manera común entre sus parcelas.

Con secreto estadístico

El Censo se desarrollará bajo el marco de la Ley Provincial 14.998, que establece al Ministerio de Economía, a través de la Dirección Provincial de Estadística, como órgano rector del Sistema Estadístico Provincial.

La normativa establece la obligatoriedad de brindar la información solicitada, que tendrá carácter de declaración jurada. Al mismo tiempo, garantiza el secreto estadístico: los datos suministrados son estrictamente secretos y su divulgación se realizará exclusivamente con fines estadísticos, asegurando la no identificación directa o indirecta de los informantes.

Javier Rodríguez también destacó la necesidad de que productores, organizaciones, municipios, universidades y organismos técnicos se involucren activamente en el relevamiento para garantizar que el resultado represente efectivamente la dimensión de la actividad en la Provincia. “Para nosotros está claro que son actores y son sujetos productivos, lo importante es poder mostrarlo, poder visibilizarlo y poder modificarlo y ese es el objetivo que tiene este censo”.

En esa línea, convocó a los distintos actores del sector a participar del operativo: “Esta es la manera de visibilizar al sector, esta es la manera de poder decir en la provincia de Buenos Aires que somos tantos miles”.

De esta manera, la Provincia busca construir una radiografía actualizada de la producción hortiflorícola bonaerense, conocer las transformaciones que atravesó el sector durante los últimos 20 años y contar con información precisa para fortalecer las políticas públicas destinadas a una actividad estratégica para la producción, el trabajo y el abastecimiento de alimentos.