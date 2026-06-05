Todo listo para la 11ª Feria Del Libro de General Paz 

El próximo miércoles 10 y jueves 11 de junio, se llevará adelante una nueva edición de la Feria del Libro de General Paz. El viernes continuará en Villanueva.

Una vez más, la EES N.º 2 – ISFDyT N.º 212 será el escenario principal de este encuentro donde la escritura, los libros y el arte en sus variadas expresiones, se conjugan para vivir dos jornadas intensas y cargadas de propuestas.

Escritores de renombre, regionales y locales serán parte de esta iniciativa impulsada por la Bibliotecaria Cristina Pifano, mientras estaba al frente de la Biblioteca “Bosque de Papel” de la E.P Nº 4; y que más tarde se amplió a todo el distrito, convocando a las demás bibliotecarias escolares, sumando a Cultura Municipal, el CIIE y Jefatura Distrital.

En su edición Nº 11, estará Cultura Rodante, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, librerías y editoriales tales como Sudestada, Pastor, Corintios, Maipue, Ediciones ryr y el stand de escritores locales y regionales.

Se suman una vez más con sus stands, el Hospital Campomar, ESI distrital, y la E.E. Artística de General Paz.

La invitada especial de este año, es Sandra Comino, escritora, docente, investigadora y crítica literaria, autora de cuentos y novelas infantiles y juveniles, por los cuales ha obtenido premios y distinciones.

El miércoles, la apertura será a las 8:30 con la presencia de las delegaciones escolares y sus banderas, autoridades municipales y educativas. La Orquesta Escuela de General Paz acompañará este momento, para luego, dar continuidad al programa que se extenderá hasta las 20 horas aproximadamente.

El jueves dará inicio a las 10 horas, y con una variada grilla, se prolongará hasta pasadas las 19 horas.

El viernes, como un plus, la Escuela Primara Nº 11 abre sus puertas para la “presentación de un libro que nos da a conocer a muchos las relaciones que tenía nuestro país con las Islas Malvinas, previo a la Guerra de 1982: ‘Señorita Maestra: las maestras argentinas en nuestras Islas Malvinas (1974-1982)’”, de Federico Martín Gómez y Jazmín Maccari. Acompañará el Instituto Cultural con sus stands interactivos.

PROGRAMA:

MIERCOLES 10 DE JUNIO

8:45 hs. – Apertura a cargo de la Orquesta Escuela de General Paz

9:15 hs. y 13:30 hs. – Sandra Comino

11:00 hs. – Presentación de Los Topos

DESCANDO

13:15 hs. – Coro de Lengua de Señas «Ángeles del Silencio»

13:25 hs –Sandra Comino. Invitada Especial

14:30 hs. – Patricia Gómez Tarquino presenta su libro “Vivir, morir y otras cuestiones”

15:00 hs.-“El acto del 24 de agosto”. Biodrama dirigido por Gustavo Dos Santos.

15:40 hs. – Max Reader presenta su libro «Cuerpo, Ritmo y Mente»

16:30 hs. – Silvina Escala y Valeria Escala presentan sus obras

17:30 hs. – EEA Taller de producción musical a cargo del Prof. Daniel Chanthalansy

18:00 hs. – Patricia Pellegrini y sus libros de la Colección Amilcar

18:30 hs. – Norma Skuletich presenta sus libros “Educación para adultos” y “Gestión escolar transformadora”

19:30 hs- Dardo González presenta su libro “Martín Toro: aquella noche invernal de siete años”

JUEVES 11 DE JUNIO

9:00 hs.- 5 D de la E.P Nº 1 clase abierta de danzas folcóricas con la Prof. Carolina Speranza

9:20 hs. – 4º y 5º de la E.P Nº 2 junto a la escritora local Susana Magnífico.

9:40 hs. – 5º de la E.P Nº 14 “Con Ansias al mundial”. Coreografía junto a la docente Lía Hankel.

10:00 hs. y 13:30 hs. – Fernando Alegre y Damián Novelino presentan «Iris y el meteorito multicolor»

11:00 hs. -4º de la E.P Nº 1 coreografía deportiva “Ya llega el mundial” con la Prof. Nadia Aquino.

DESCANDO

13:15 hs. – Ballet Guardia de los Ranchos

13:30 hs. – Fernando Alegre y Damián Novelino presentan «Iris y el meteorito multicolor»

14:40 hs. – César López Osorio presenta sus libros “Traficates de huesos” y “El caso del profesor Milet”.

15:20 hs. Danila Leclercq. Narraciones para Inicial y Primario.

15:45 hs. – «Cuentos y poemas», escritores y escritoras locales y regionales

17:00 hs.- César López Osorio presenta sus libros “Traficantes de huesos” y “El caso del profesor Milet”.

18:00 hs. –Mercedes Pérez Sabbi videoconferencia para estudiantes del Instituto Superior )Sala de Conferencias)

18:00 hs. 2º años del Profesora de Ed. Técnica en Producción Agropecuaria del ISFDyT Nº 212 presentan su proyecto “Alimentación Soberana”.

18:50 hs. – José Eduardo Bonavita presenta sus libros.

19:40 hs. – Cierre a cargo del Ballet Héroes de Malvinas, de Loma Verde.

VIERNES 12 DE JUNIO (E.P. Nº 11- Villanueva)

10 hs. Federico Martín Gómez y Jazmín Maccari presentan su libro “Señorita Maestra: las maestras argentinas en nuestras Islas Malvinas (1974-1982)”

CULTURA RODANTE: Stand del Instituto Cultural con propuestas interactivas.

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