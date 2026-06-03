Bomberos de Ranchos celebraron su día

El 2 de junio se conmemora el Día Nacional del Bombero Voluntario, en reconocimiento a hombres y mujeres que con compromiso, entrega y vocación están día a día al servicio de la comunidad. Esta fecha, tiene su origen en el año 188, cuando se produjo la creación de la primera agrupación de bomberos voluntarios en la Argentina, tras desatarse un incendio de gran magnitud, que amenazó a los habitantes del Barrio de La Boca, en Buenos Aires.

Este homenaje trasciende la simple conmemoración, reconociendo la labor diaria de miles de personas que, sin esperar retribución, dedican su tiempo y esfuerzo a proteger vidas y bienes en todo el país. Es una fecha para celebrar las tareas cumplidas con éxito, y disfrutar de los agasajos merecidamente recibidos.

Como cada año, Bomberos de Ranchos realizan un acto, que comenzó en la esquina de San Martín y Mitre, donde se encuentra emplazado el Monumento al Bombero. Allí, la Vicepresidenta de la Comisión Directiva, Carmen Pollio y el Bombero de Reserva, Jorge Eseiza fueron los encargados de colocar la ofrenda floral. Posteriormente, se realizó un minuto de silencio “por todos aquellos que pasaron por la institución, y hoy ya no están físicamente”, manifestó el Comandante Mayor Ricardo Novelino.

En la Parroquia Nuestra Señora del Pilar se llevó adelante la misa en acción de gracias, presidida por el padre Mario Peralta Luna, en donde participaron el Intendente Juan Manuel Álvarez, la Jefa de Gabinete Municipal, Noelia Massaccesi, la Presidenta del HCD, Ana Clara Álvarez y demás Concejales, Bomberos, miembros de la Comisión, familias y amigos.

Dando continuidad al programa, la comitiva se trasladó al Cuartel, en donde se realizó el acto de entrega de menciones, estrellas y reconocimientos.

“Recibir Estrellas es un momento de orgullo, ya que representa años de compromiso, asistencia y acompañamiento con la comunidad. Llévenlas con el orgullo que se merecen”, instó María de los Ángeles Tallarico, quien obró de maestra de ceremonia.

En la oportunidad, recibieron medallas por los años de servicio (una estrella por cada quinquenio) los siguientes Bomberos:

Dos Estrellas: Bombero Silvio Almeida y Bombero Juan Pablo Maffei

Tres Estrellas: Sargento Oscar Villano

Cuatro Estrellas: Oficial Ayudante Fernando Florez; Suboficial Mayor Arial Baudry; Bombero German Arrayago

Cinco Estrellas: Suboficial Principal Carlos Wilson; Sargento Primero Oscar Bustos; Bombero Juan Cruz Novelino

Siete Estrellas: Comandante Mayor Diego Montero

“Detrás de cada sirena hay una carrera contra el tiempo. Lograr el mejor promedio en salidas con alarma no es fácil, es disciplina, compromiso. Hoy recibe este reconocimiento el Cabo Primero Nicolás Barrera”, destacaron, haciendo entrega del premio el Jefe del Cuerpo Activo, Comandante Mayor Ricardo Novelino, el Oficial Ayudante Fernando Florez y el Presidente de la CD, Alejandro Irigoyen.

“Ser Mejor Compañero no solo destaca la labor profesional, sino la calidez humana, el respeto y apoyo hacia sus pares. Felicitamos al Bombero Juan Cruz Novelino por este reconocimiento”, haciendo entrega de la medalla, el Sargento Oscar Villano.

Para concluir con los premios al mérito, se llamó al el Sargento Primero Juan Pablo Lebrero y el Sargento Primero Oscar Bustos, quienes cumplen 25 años de servicio.

El Jefe del Cuerpo Activo Comandante Mayor Ricardo Novelino dejó su mensaje, resaltando la labor de los Bomberos, así como también el rol que desarrollan los miembros de la Comisión Directiva y colaboradores. Tampoco dejó de agradecer a las familias que son el sostén de cada uno de los Bomberos, y de la comunidad en general, que con su aporte permite seguir creciendo a la institución, así como también lo hizo el presidente de la Comisión Directiva Sr Alejandro Irigoyen, quien recordó los inicios de este cuartel, con las limitaciones que por aquellos tiempos se sufrían, y cómo con los años se fue profesionalizando, reconociendo que “son un orgullo para todos nosotros”. Además, aconsejó a los activos a que estén “felices por el uniforme que usan, pero hoy tienen que estar felices, cada 2 de junio. Tienen que darse cuenta del lugar donde están. Tienen que ser felices en cada salida, no por el incendio o el accidente en sí, sino porque saben que, porque saben que le van a salvar la casa, el trabajo a alguien. O en un accidente le van a salvar la vida a alguien, porque sé que están capacitados para eso”.