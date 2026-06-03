Emergencia en IOMA: desde la UCR reclamaron respuestas urgentes ante la «crítica situación» de la obra social bonaerense

Lo hizo la senadora provincial de la UCR, Nerina Neumann, mediante la presentación de dos proyectos legislativos. «Lamentablemente debemos decir que hoy IOMA se encuentra en crisis, con deudas millonarias, cortes en la atención y un conflicto que no cede, mientras que su titular, Homero Giles, no da la cara», señaló la autora.

Ante el agravamiento de las deficiencias en las prestaciones de salud y la falta de transparencia administrativa, la senadora provincial Nerina Neumann (Bloque UCR) presentó en la Cámara Alta un proyecto de declaración de emergencia y uno de solicitud de informes, dirigidos al Poder Ejecutivo Provincial para abordar la crisis que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Las iniciativas surgieron como respuesta a las constantes denuncias sobre deudas millonarias, cortes de servicios y la desprotección que sufren los más de 2.100.000 afiliados en todo el territorio bonaerense. Según los fundamentos de los proyectos, la obra social, que históricamente se basó en un sistema solidario de equidad, hoy evidencia enormes falencias en convenios, presupuestos y copagos.

Los proyectos también ponen el foco en el impacto financiero que la crisis tiene sobre los distritos del interior. En este sentido, Neumann destacó: «párrafo aparte pero destacable es la deuda millonaria del IOMA para con los municipios de la Provincia, existiendo reclamos continuos para lograr el cobro de los servicios efectuados en los Hospitales locales».

La legisladora radical exige que la gestión de Axel Kicillof brinde datos precisos sobre el plan de contingencia para el año 2026 y la situación real de los ingresos y egresos del organismo. «La salud es un derecho fundamental y la gestión gubernamental tiene que dar respuestas claras, positivas e inmediatas; los afiliados sufren el abandono día a día» dijo.

Finalmente, Neumann remarcó la necesidad de una administración responsable de los fondos públicos: «la existencia de déficit en el instituto obliga a auxiliarlo con fondos de todos los bonaerenses, lo cual exige de máxima transparencia en su ejecución e información accesible y pública».