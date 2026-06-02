Cuenta DNI aumenta reintegros y suma la promoción en garrafas ante la llegada del invierno

Entre las principales novedades está la vuelta de la promoción en garrafas, un beneficio clásico de la app cuando llega el invierno. Otra novedad importante es el aumento en el tope de descuento en comercios de barrio.

Cuenta DNI renueva sus beneficios para su comunidad de usuarios. Este mes incluye descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses, además de propuestas en gastronomía y otros rubros.

Entre las principales novedades está la vuelta de la promoción en garrafas, un beneficio clásico de la app cuando llega el invierno. Otra novedad importante es el aumento en el tope de descuento de la promo en comercios de barrio, la más usada por la Comunidad Cuenta DNI, que pasó de $5.000 a $6.000 semanales.

Desde la banca pública bonaerense indicaron que una persona que utiliza todas las promociones disponibles puede alcanzar un ahorro superior a los $170 mil mensuales, sin contar los beneficios en librerías y perfumerías – que no tienen tope de reintegro -, ni las promociones en supermercados, algunas de las cuales tampoco tienen límite.

Otro beneficio que continúa es el 5% de descuento adicional para jubilados en algunas de las promociones de supermercados. Este reintegro extra tiene un tope de $5.000 por persona, según la vigencia de la promoción.

Todas las promociones de junio