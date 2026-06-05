Se empantana en la Legislatura la discusión por los fondos para municipios y hay alarma entre intendentes

Se trata del proyecto para que los intendentes puedan manejar el destino final del 100% del Fondo de Emergencia y no solo el 70%, como ocurre ahora. La pelea interna del peronismo impide el tratamiento. La clave está en las atribuciones para una comisión bicameral, que habilitaría la remesa de fondos.

Las tensiones políticas interna en el peronismo hicieron fracasar por segundo día consecutivo la discusión para modificar el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, lo que genera alerta entre los intendentes que buscan más libertad para definir el destino final de unos $250.000 millones en un contexto signado por la caída de la coparticipación y el apremio de caja que implica el pago del medio aguinaldo.

La discusión por el reformateo del Fondo para que sea de libre disponibilidad en su totalidad, es uno de los ítems importantes en discusión en la Legislatura que están congelados por la pelea entre kicillofistas, cristinistas y massistas, que hasta ahora solo permitió una sesión en lo que va del año en la cámara Baja y directamente impidió el funcionamiento en el caso del Senado.

Hoy fracasó por segundo día consecutivo un intento de avanzar con la discusión en la comisión de Presupuesto. Allí se discuten varios proyectos para modificar el Fondo, pero la que tiene mayor grado de consenso es la que presentó el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, que dispone que el 100% del fondo sea de libre disponibilidad para los alcaldes -y no solo el 70% como es ahora- y que se distribuya con el mismo coeficiente que se usa para la coparticipación.

Pero el punto de conflicto no está ahora en modo de reparto, sino en una modificación en el funcionamiento la una comisión bicameral prevista en la ley original, que ahora tendría potestad de autorizar la transferencia de los fondos, además de la competencia de solicitar informes trimestrales sobre ejecución presupuestaria y evolución de indicadores económicos. Y, en especial, sobre “el estado de la deuda pública”.

El kicillofismo rechaza esa nueva competencia para habilitar la remesa de fondos, mientras que le camporismo y el massismo la avalan, al igual que los radicales. En gobernación dicen que sus adversarios buscan condicionar políticamente a los alcaldes y desde el otro bando argumentan que Axel Kicillof no quiere que le revisen con lupa los números de los indicadores más sensibles de su gestión económica.

En ese contexto, la falta de acuerdos impidió que el proyecto tenga dictamen, por lo que no se trataría en la sesión prevista el miércoles próximo, si es que la misma finalmente se realiza. La parálisis genera preocupación en varias comunas, que están en una situación fiscal compleja, afectadas por la caída de la coparticipación nacional y provincial y el aumento de la demanda de servicios, particularmente la asistencia social directa y la atención en hospitales locales.

El funcionamiento de la Bicameral ya había generado roces cuando se aprobó la creación del Fondo, que la oposición y los rivales internos de Kicillof plantearon como una de las prendas de cambo para aprobarle a Kicillof la autorización de toma de deuda provincial. Por eso, se nutre con el 8% de las colocaciones que va haciendo el Estado provincial, con una garantía de $250.000 millones que se liquidan en cuotas.

Fuente: Agencia DIB.