El Verdinegro goleó a Los Pica por la Fecha 11

Este fin de semana se disputó una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Chascomunense de Fútbol.

El Club Atlético Ranchos enfrentó a Los Picas en jornada dividida. El sábado, la tercera división goleó 4-0. Los tantos fueron convertidos por: Pengsawath, López, Alegre, Montero.

El conjunto mayor también se quedó con los tres puntos tras vencer 4-1. Salinas, Paz, Ferrante y Paulisich, anotaron en primera división.

Por su parte, los partidos de las categorías juveniles se jugaron el domingo y así resultaron:

Séptima: 3-4. Goles: Ugalde, Larroudé, Lamarque, Cattorini

Sexta: 0-0

Quinta: 0-3

Cuarta: 1-2. Goles: Maggi Benito, Agra Alfaro

Prensa CAR