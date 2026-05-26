El campo pidió más quita de retenciones y alertó por la crisis de los tambos

El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky apoyó la medida oficial, pero pidió acelerar la eliminación de impuestos al agro y criticó que dependan del equilibrio fiscal.

El presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, consideró “una muy buena noticia” la baja de retenciones anunciada por el presidente Javier Milei para trigo y cebada, aunque advirtió que la medida “todavía no alcanza” para modificar de manera significativa la situación del sector agropecuario.



En diálogo con el programa “Desconfiados”, Kovarsky sostuvo que “siempre que Argentina siga este rumbo de baja de retenciones, sobre todo impuestos extorsivos como las retenciones, bienvenido sea”. No obstante, planteó dudas sobre el impacto concreto que tendrá la reducción anunciada y pidió acelerar el proceso de eliminación de esos tributos.

“¿Alcanza para tomar una decisión diferente en cuanto a la siembra y la fertilidad? Probablemente es poco”, afirmó el dirigente ruralista. En ese sentido, remarcó que la baja de dos puntos en trigo y cebada “de alguna manera es más precio para el productor”, aunque aclaró que el escenario sigue condicionado por los costos elevados y los bajos valores internacionales.

Kovarsky también se mostró crítico respecto del esquema gradual anunciado para la soja a partir de 2027. “Eso ya para mí es un anuncio más político. Los mercados no lo van a tomar porque negociar contratos con un anuncio no va a servir”, señaló. Además, cuestionó que las retenciones continúen atadas al equilibrio fiscal del Gobierno nacional.

“No puede ser que con las retenciones se esté manejando el equilibrio fiscal. Hay que seguir ajustando el Estado y sacar las retenciones de una vez por todas”, expresó. El titular de CARBAP aseguró además que Argentina es uno de los pocos países del mundo que mantiene este tipo de impuestos sobre el agro y calificó esa situación como “triste”.



Durante la entrevista, el dirigente también se refirió a la situación de la lechería y reconoció que el sector atraviesa una crisis estructural desde hace años. “Cerraron tambos durante el kirchnerismo, durante Macri y siguen cerrando ahora”, afirmó, al describir un escenario de rentabilidad deteriorada y dificultades para sostener la actividad.



Kovarsky, productor tambero en el oeste bonaerense, cuestionó además las condiciones de comercialización de la leche en Argentina. “Se entrega la leche y después vemos cuánto te pagan. Es muy difícil tener poder de negociación”, explicó. Según indicó, el precio del producto “está planchado hace más de un año y perdiendo contra la inflación”.



Por último, pidió avanzar en políticas que permitan abrir mercados y mejorar el financiamiento para el sector lechero. “No queremos subsidios, pero sí herramientas para que el tambo aguante la mala y cuando venga la buena pueda crecer”, sostuvo. Y concluyó con una definición sobre la baja de retenciones: “Es un paliativo, una curita en medio de un tajo bastante importante”.

La Tecla