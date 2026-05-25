Música, danza y tradición en el 155º aniversario de Villanueva

En el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la fecha fundacional del pueblo de Villanueva, se llevaron adelante, desde horas muy tempranas de este domingo, los actos programados por el Municipio de General paz, junto a la Delegación local.

Bajo una espesa niebla, un pequeño, pero significativo grupo, se dio cita en la intersección de la Av. San Martín y 9 de Julio. Del acto, formaron parte el Intendente Municipal, Juan Manuel Álvarez, la Delegada Municipal en la localidad, Sra. Marita Eseiza, la Sra. Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Ana Clara Álvarez, y demás Concejales; la Presidenta del Consejo Escolar, Carmen Ruiz y consejeros escolares. Además, la Secretaria General de Gobierno y Administración, Noelia Masacessi, funcionarios del Departamento Ejecutivo, abanderados, escoltas, docentes y directivos de los diferentes niveles educativos; representantes de Instituciones Intermedias, y público en general.

El Intendente acompañado por el Presidente de la Asociación Civil de Bomberos Villanueva, Mauricio Cappelletti, izaron la Bandera Nacional.

La Bandera Bonaerense, fue izada por los Concejales Ricardo Balcedo y Carina Soberón. Y finalmente, la Delegada Municipal junto a la Consejera Carmen Ruiz, tuvieron a su cargo el izamiento del paño de Villanueva. Acto seguido se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Dando continuidad a los actos, el Padre Mario Peralta Luna ofició la Misa Aniversario, en la Capilla San José.

Nuevamente sobre la avenida principal, se desarrolló el resto del programa estipulado por el 155º aniversario, que incluía la entrega de premios de los diferentes torneos que se llevaron a cabo, como ocurre anualmente, bajo la organización de la Secretaria de Deportes; conjuntamente con el Villanueva Fútbol Club.

El Intendente, la delegada y las presidentas del HCD y Consejo Escolar, subieron al escenario, para dar continuidad a las actividades programadas, donde las máximas autoridades del distrito y la localidad brindaron palabras de agradecimiento a quienes hicieron posibles esta fiesta, así como también a aquellos que se acercaron a disfrutar de una jornada donde la tradición, la música y el nacionalismo se reflejó en cada acción y rincón del pueblo.

En la ocasión, la municipalidad de General Paz hizo entrega al Campo de Pato “El Siasgo” de un reconocimiento, en este caso una placa donde puede leerse: “Reconocer al Campo de Pato El Siasgo por representar a Villanueva y a General Paz en todo el país, logrando alcanzar en tres oportunidades consecutivas el Campeonato Argentino Abierto de Pato, competencia por excelencia del Deporte Nacional. Villanueva, 24 de mayo de 2026. Municipalidad de General Paz.”. La misma fue recibida por el Presidente de la Institución, Hernán Marchetti.

De igual manera se entregó un reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante al jugador Justo José Bermúdez, por su destaca labor en lo deportivo, como representante del campo de Pato El Siasgo, y dentro de la Selección Nacional.

Finalmente dio Inicio el Desfile Cívico, donde las delegaciones escolares y las instituciones sociales y de bien público villanuevenses, recorrieron la arteria principal, que para ese momento ya se veía colmada de vecinos. También se sumaron las fuerzas policiales, tanto Comunal, Rural, como del GPM.

La conducción de todo el acto estuvo a cargo de la Directora del Museo, Rosana Rouco; excluyendo el Desfile Tradicionalista, que quedó en manos del animador Maximiliano Parada, quien estuvo acompañado por Horacio Otero.

Previamente, se rindió homenaje a Edgardo Villar y José Luis Moreno, quienes ya no están físicamente entre nosotros, pero que fueron partícipes y hacedores de grandes fiestas camperas durante largas décadas, dejando una huella imborrable en la memoria y el corazón de quienes tuvieron el honor de compartir momentos.

Numerosos centros tradicionalistas del distrito y la región se hicieron presentes este año, dando color a los festejos fundacionales, convocados por los organizadores de este segmento de los actos, Matías y Rodrigo Zermoglio.

Dando cierre a la jornada, se realizó un espectáculo artístico, del cual formaron parte el Ballet Infantil del Villanueva Fútbol Club a cargo de la Prof. Marcela Caballero.; Amigos del Chamamé; el

Taller Municipal de Folklore a cargo de la Prof. Lucia Speranza; Los Galponeros; y Daniel Farisano junto Maximiliano Lettieri.

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