Se conmemoró el  216° aniversario de la Revolución de Mayo

Este lunes 25, se llevó adelante en la plaza central de nuestra localidad, el acto protocolar por el aniversario de la revolución de Mayo.

Delegaciones escolares, de Policía y Bomberos, junto a autoridades Municipales y público en general, se dieron cita para conmemorar esta significativa fecha para el pueblo argentino.

Para dar inicio al programa oficial, el Intendente Juan Manuel Álvarez y el Cura Párroco Mario peralta Luna, realizaron el Izamiento de Pabellón Nacional; y posteriormente, hicieron lo propio con la Bandera Bonaerense, la Subsecretaria de Seguimiento Productivo y Económico, Ayelén Borda acompañada por la Consejera Escolar Verónica Arenas.

Seguidamente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Y las palabras alusivas a cargo del Profesor de la E.S. N°5, Diego Castro.

El Cuadro alegórico, en esta oportunidad, estuvo protagonizado por alumnas de la E.S. N°4 “Villa Brown”, de la localidad de Loma Verde.

A las11:00 hs. en la Parroquia “Nuestra Señora del Pilar” se celebró el Solemne Te Deum, oficiado por el Padre Mario Peralta Luna.