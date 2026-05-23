Rally de Lavalle: Gabotto cortó la mala racha y se quedó con la etapa

Adrián Gabotto/Gonzalo Yoldi ganaron la primera etapa del Rally de General Lavalle, tercera fecha del calendario 2026. El lavallense supo aprovechar el conocimiento de los caminos y su gran momento para imponerse desde comienzo y terminar la jornada con un minuto de ventaja sobre Jorge Villarino, que fue el segundo en la general y el ganador de la Junior. En la clase RC2S Gabotto superó a su compañero de equipo, Alfredo Dávila por 1:21.1, quedando tercero José Luis Catera.

«Nunca habíamos podido terminar una etapa con este auto, así que estamos contentos, «Gonza» me lleva muy bien, los caminos de Lavalle son bravos, van cambiando continuamente; la gente es muy linda, no hay que mirar mucho el público porque te enloqueces, te dan mucho apoyo», manifestó el ganador.

Ahora ya por clases, luego de Villarino en la Junior se clasificó Marina Goicoechea a 23.8 del último bicampeón y actual puntero del campeonato.

En el último rulo, José Bastan se subió a la cima de la N7 y terminó superando a Leonardo Cirillo, puntero durante los cuatro primeros parciales, por 5.7

Tras los abandonos de Ricardo Piane y Alberto Brossa, César Bilabao fue el único sobreviviente en la divisional A.

En la N3 Pablo Carcano finalizó la jornada en el primer lugar, superando por 1:26.6 a Rubén Manzoni.

Nicanor Bianco terminó la primera jornada en lo mas alto de la RC5, donde aventajó a Pablo Veiras por 24.8, quedando Betina Dominguez en tercera ubicación.

En su primera carrera con su hijo Ulises como navegante, Gustavo Grassi manda en al N1. En su vuelta a la categoría, el marplatense superó por 16.5 a Kevin Echeveste. Rodolfo Luján completó los tres primeros lugares.

Juan María Melón Gil estiró su racha y luego de ganar las dos primeras fechas, hoy le sumó una nueva etapa al imponerse en la N1 Light. Juan Manuel Pasini y Roberto Esquenon lo siguieron, en ese orden.

En la AH Alan Kerlin fue el más rápido del sábado y se quedó con la primera etapa por mas de un minuto de venta sobre Christian Dangel. En la tercera posición finalizó el local José Luis Bogado.

Clasificadores por Clases tras Etapa 1:

RC2S:

1) A. Gabotto/G. Yoldi (Ford Fiesta) 32:34.1

2) A. Dávila/B. Ferreyra (VW Gol) +1.21.7

3) J. L. Catera/D. Ramírez (Subaru) +3:27.0

JUNIOR:

1) J. Villarino/S. Urriza (Renault Clio) 33:34.8

2) M. Goicoechea/D. Pérez (VW Gol) +23.8

A:

1) C. Bilbao/S. Brescia (VV Gol) 36:02.5

N7:

1) J. Bastan/P. Márquez (VV Gol) 34:19.3

2) L. Cirillo/A. Cirillo (VV Gol) +5.7

3) D. Scigliano/D. Bericiartua (VV Gol) +50.5

4) J. Lacoppola/F. Macchi (VV Gol) +23:57.3

RC5:

1) N. Bianco/R. Ratari (Peugeot 207) 35:27.3

2) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) +24.8

3) B. Domínguez/G. Villalba (VW Gol) +1:27.2

4) M. Sancho/A. Velázquez (Toyota Etios) +1:54.4

5) S. Fernández/B. Targiano (Renault Sandero) +2:23.6

N3:

1) P. Carcano/F. Strangis (Peugeot 206) 37:18.5

2) R. Manzoni/M. Varas (VV Gol) +1:26.6

N1:

1) K. Echeveste/J. C. Ceschi (VV Gol) 36:09.5

2) G. Grassi/U. Grassi (VV Gol) +3.5

3) R. Lujan/E. Podaza (VV Gol) +38.2

4) F. De Roco/F. Caraccioli (VV Gol) +1:18.5

5) C. Ferrari/P. Galilea (VV Gol) +1:35.4

6) J. Renzi/M. Flores (VV Gol) +7:08.6

N1L:

1) J. Melon Gil/N. Cirillo (VV Gol) 37:34.0

2) J. Pasini/M. Pasini (VV Gol) +22.3

3) R. Esquenon/M. Esquenon (VV Gol) +37.5

4) F. Gabilondo/S. Hagg (VV Gol) +1:13.3

5) E. Marchi/A. Olguin (VV Gol) +1:25.0

AH:

1) A. Kerlin/N. Bacigalupo (Renault 18) 37:552.8

2) C. Dangel/F. Lecce (Fiat Uno) +1:14.4

3) J. L. Bogado/Montenegro (Renault 18) +4:25.9

Fuente: Rally Mar y Sierras Oficial