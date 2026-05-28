Así es la torta El Principito, segunda finalista de la competencia de La cocina rebelde

Daniela Campillo sorprendió a todos en el programa de cocina de Jimena Monteverde con una presentación que estaba rellena de diversos sabores.



Daniela Campillo presentó la torta El Principito en La cocina rebelde y es la nueva finalista del concurso que están llevando a cabo. Además, la joven admitió que es la primera vez que hace una presentación así.

La cocinera presentó una torta donde destaca una gran estructura esférica y gris que recrea su asteroide. Sobre ella está la figura modelada del personaje con su clásica vestimenta verde y bufanda amarilla.

“La cabeza y cuerpo era una mezcla de bizcocho de chocolate y vainilla, con una ganache de chocolate blanco, leche condensada, una reducción de frutos rojos y otra de chocolate cobertura, con un almíbar de malbec”, contó Daniela sobre los rellenos.

Además, agregó: “El avión es de torta brownie, hay una torta Rogel de 50 capas en el planeta y el elefante es de budín, también relleno de chocolate y ron”.

Así era el relleno de la torta El Principito (foto captura eltrece).

Sobre el planeta, que llamó la atención por su aspecto, explicó: “Está forrado con pasta y bollitos de papel aluminio para darle esa textura”. Además, el librito que completaba la presentación era de chocolate plástico y papel de arroz.

Fuente: El Trece