Así es la torta El Principito, segunda finalista de la competencia de La cocina rebelde

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Así es la torta El Principito (foto captura eltrece).

Daniela Campillo sorprendió a todos en el programa de cocina de Jimena Monteverde con una presentación que estaba rellena de diversos sabores.

Daniela Campillo presentó la torta El Principito en La cocina rebelde y es la nueva finalista del concurso que están llevando a cabo. Además, la joven admitió que es la primera vez que hace una presentación así.

La cocinera presentó una torta donde destaca una gran estructura esférica y gris que recrea su asteroide. Sobre ella está la figura modelada del personaje con su clásica vestimenta verde y bufanda amarilla.

La cabeza y cuerpo era una mezcla de bizcocho de chocolate y vainilla, con una ganache de chocolate blanco, leche condensada, una reducción de frutos rojos y otra de chocolate cobertura, con un almíbar de malbec”, contó Daniela sobre los rellenos.

Además, agregó: “El avión es de torta brownie, hay una torta Rogel de 50 capas en el planeta y el elefante es de budín, también relleno de chocolate y ron”.

Así era el relleno de la torta El Principito (foto captura eltrece).
Así era el relleno de la torta El Principito (foto captura eltrece).

Sobre el planeta, que llamó la atención por su aspecto, explicó: “Está forrado con pasta y bollitos de papel aluminio para darle esa textura”. Además, el librito que completaba la presentación era de chocolate plástico y papel de arroz.

Fuente: El Trece

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