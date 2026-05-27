Convocatoria Listado Emergencia Educación Primaria Cargo Maestro/a de Grado

Listado de Emergencia Educación Primaria MG desde el día de la fecha hasta la Finalización del Ciclo Lectivo 2026. RES.53/09

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

Declaración Jurada (se requiere que los aspirantes en la planilla de inscripción determinen el o los cargos a los que aspiran) el formulario lo encontras en la página ABC de la SAD

DNI

Título secundario.

Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.

Constancia de alumna/o regular o de matriculación a la carrera 2026

Porcentaje de Materias aprobadas actualizados al ciclo 2026 de la carrera.

Certificación de servicios si los tuviere (Formulario 354).

INSCRIPCIÓN: del 01/06/2026 al 03/06/2026

Enviar toda la documentación por correo electrónico a sad041listados@abc.gob.ar

CONSIGNAR EN ASUNTO: EMERGENCIA ED. PRIMARIA MG