Convocatoria Listado Emergencia Educación Secundaria

Listado de Emergencia Educación Secundaria desde el día de la fecha hasta la Finalización del Ciclo Lectivo 2026. Según Dispo 67/17 y 76/17; para las siguientes materias:

ENCARGADO MEDIOS APOYO TEC-PED INF/COMP/E INF APL. (ELI)

QUIMICA DEL CARBONO

INTRODUCCION A LA FISICA

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

Declaración Jurada (se requiere que los aspirantes en la planilla de inscripción determinen el o los cargos a los que aspiran) el formulario lo encontras en la página ABC de la SAD

DNI

Título secundario.

Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.

Constancia de alumna/o regular o de matriculación a la carrera 2026

Porcentaje de Materias aprobadas actualizados al ciclo 2026 de la carrera.

Certificación de servicios si los tuviere (Formulario 354).

Si su inscripción corresponde con el ITEM 11 enviar Proyecto Pedagógico.

INSCRIPCIÓN: del 01/06/2026 al 03/06/2026

Enviar toda la documentación por correo electrónico a sad041listados@abc.gob.ar

CONSIGNAR EN ASUNTO: EMERGENCIA ED. SECUNDARIA Y EL AREA AL QUE SE INSCRIBE en un único PDF

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz