AJEDREZ: 2ª Fecha del Prix de la Cuenca del Salado

Se jugó este pasado sábado 30 de mayo en el salón “Volveré”, de la ciudad de Monte, la 2ª fecha del Prix Zonal de Ajedrez “Cuenca del Salado”.

Con un total de 46 jugadores de la zona en las distintas categorías, se disputó un sistema suizo a 7 rondas con 12 minutos por jugador, más 3 segundos por jugada. El mismo, se dividió en dos categorías: sub14 y libres. Las ciudades participantes fueron Cañuelas, Belgrano, Las Flores, Brandsen, Monte y Ranchos.

Entre los alumnos de la Escuela Municipal participaron en la categoría sub10 Giovani Serio, logrando la 3ra ubicación, en sub 12 Valentino Reposi finalizó con 4 pts. Y la 6ta ubicación.

En la categoría libres, Alejandro Taus resultó ser el campeón, al lograr en forma invicta 6,5 pts, mientras que Leandro Eseiza de buen torneo logro 4 pts, Walter Díaz, logro 2,5 puntos, Guadalupe Zaniratto 1,5 pts y Ariel Fiori que finalizó con una unidad.

“Agradecer por mi parte a la familia Serio y Reposi por estar y acompañar”, destaca el Prof. Alejandro Taus.

La 3° fecha todavía sin lugar y fecha, será en Brandsen o Las Flores, posiblemente en el mes de agosto.