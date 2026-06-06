Un hombre ingresó en el Centro Cívico tras romper una puerta

Personal del Centro de Monitoreo Municipal advierte la presencia de una persona en el edificio esta madrugada.

Alrededor de las 5 de la mañana, una persona de sexo masculino ingresó al Centro Cívico, tras violentar una puerta de la Biblioteca Pública, y tras recorrer el interior y romper otra puerta de la oficina de Tránsito, huye del lugar al verse descubierto.

A través de las cámaras de seguridad advirtieron movimientos raros en las inmediaciones, pero la intensa niebla que había en el momento, impidió que se obtuvieran mayores detalles. No obstante, tras escuchar un ruido en el interior edificio, salen a verificar de qué se trataba, pero no logran dar con el sujeto, que ya había huido.

Personal de la Policía Comunal trabaja en la investigación del hecho, y ya estuvo presente la Policía Científica, para completar el levantamiento de rastros, y demás elementos de interés para la causa.

El secretario de Seguridad, Marcelo Palumbo, confirmó la noticia, y aclaró que el hombre ya se encuentra identificado, por lo que se descarta que pronto habrá más novedades.

Por otro lado, aclaró que hasta el momento no se ha advertido faltante de ningún elemento, ni otros daños.