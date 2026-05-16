Ludmila Kiler se suma al plantel de Primera de ADES

La villanuevense, de 12 años, será parte del plantel femenino de primera división del equipo de General Belgrano.

El fútbol femenino viene creciendo, y superando obstáculos a lo largo de todo el territorio nacional, y la región no está exenta de este desarrollo. Cada vez más niñas se suman al deporte que mueve multitudes, logrando posicionarse en clubes que militan en la Primera División del Fútbol Argentino, como es el caso de Julieta Benvenutto (en Banfield); o en equipos de la Liga Chascomunense, como lo son Juana Villar, Xiomara Oporto y Agustina Korel, por mencionar a algunas de las rancheras. Mientras que Loma Verde tiene un gran plantel femenino.

En esta oportunidad, la jugadora Ludmila Belén Kiler (nacida el 25/6/2013), actual jugadora de EMFI Villanueva, a cargo del DT Federico Tereschuk, tiene la posibilidad de sumarse al plantel mayor de un equipo belgranense.

Este viernes, fue citada por primera vez para ser parte del plantel de primera división de la Agrupación Deportiva El Salado (ADES), de General Belgrano.

Desde hace aproximadamente 3 meses, Ludmila está entrenado en la Categoría Sub 15 de ADES, bajo las ordenes de Florencia Gómez y Cristian Barreto. Y en los últimos días recibió la grata noticias de ser citada para integrar el plantel de Primera, dirigido por Ezequiel Forcciniti; y tener chances de debutar este domingo 17 de mayo.

SU HISTORIA…

Ludmila, hija de Roberto Kiler y Gisella Davico, comenzó hace aproximadamente 6 años su carrera deportiva, en la Escuela Municipal de Fútbol Infantil de Villanueva, donde junto a otras niñas de su edad ha tenido la posibilidad de aprender, entrenar y divertirse en este hermoso deporte, que es el Fútbol.

Actualmente juega de extremo derecho, que es la posición en la que mejor se siente, y desempeña, pero este camino recién inicia, y su potencial es mucho. Así que solo resta desearle los mejores éxitos para todo lo que vendrá.