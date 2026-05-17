General Paz presente en el Encuentro Regional de Formación Laboral

La ciudad de Necochea fue escenario este jueves 14 de mayo, de un encuentro regional que reunió a autoridades educativas, representantes gremiales y directivos de los Centros de Formación Laboral (CFL) de distintas regiones de la provincia de Buenos Aires.

En una jornada que dio inicio pasado el mediodía en el SUM del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, con la participación de referentes de las Regiones Educativas 17, 18, 19 y 20. Allí estuvo presente General Paz, a través de la Directora del Centro de Formación laboral Nº 401 de General Paz, Eugenia Fazio.

El encuentro estuvo encabezado por autoridades del Instituto Provincial de Formación Laboral, entre ellas el secretario ejecutivo Ezequiel Berrueco y la directora de Gestión de la Formación Laboral Liliana Meretz.

Además, asistieron directores, regentes y secretarios de los distintos Centros de Formación Laboral de las regiones convocadas, junto a representantes de municipios, gremios y organizaciones sindicales.

Durante el encuentro se debatieron los lineamientos actuales del Instituto Provincial de Formación Laboral, generándose espacios de intercambio entre las instituciones participantes para analizar problemáticas comunes y fortalecer las estrategias de capacitación, y formación laboral en cada territorio.

La realización de este tipo de actividades,busca consolidar la articulación entre el sistema educativo, el sector del trabajo y las entidades intermedias, promoviendo políticas de formación orientadas a las necesidades productivas y laborales de la provincia de Buenos Aires.