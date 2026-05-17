La ópera “La Bohème” llegará al Teatro Argentino con entrada gratuita: contará con casi 200 artistas en escena

La ópera «La Bohème» regresará al escenario de la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, con una puesta de gran magnitud que reunirá a casi 200 personas entre músicos, cantantes, coros y figurantes.

La primera función será el sábado 23 de mayo a las 20:00 y marcará el inicio de una serie de seis presentaciones previstas en el marco del 130° aniversario del estreno de esta reconocida obra de Giacomo Puccini.

La propuesta incluirá la participación de la Orquesta Estable, el Coro Estable y el Coro de Niños del Teatro Argentino, además de un amplio elenco de solistas que interpretarán los principales personajes de la historia. La dirección musical estará a cargo de Carlos Vieu y la dirección escénica de Mariana Ciolfi, en una reposición de la producción presentada originalmente durante 2024.

Cada función tendrá una duración aproximada de 180 minutos, incluyendo los cuatro actos y tres intervalos. La escenografía fue diseñada por Oscar Vázquez, mientras que el vestuario estará a cargo de Stella Maris Müller y la iluminación de Fabricio Ballarati. La obra contará además con elencos alternados para los distintos personajes principales, entre ellos Mimí, Rodolfo, Musetta y Marcello.

Las nuevas funciones se desarrollarán el domingo 24 de mayo a las 17:00 y los días 27, 29 y 30 a las 20:00, con cierre el domingo 31 a las 17:00. Las entradas serán gratuitas y deberán reservarse de manera online a través de la página oficial del Teatro Argentino, mientras que personas mayores de 65 años y quienes posean Certificado Único de Discapacidad podrán acceder también a un cupo presencial en la boletería del teatro.

Las entradas son gratuitas, con reserva online, se podrán obtener para las funciones del 23 y 24 a partir del jueves 21 de mayo, a las 12:00, y para las representaciones del 27, 29, 30 y 31 desde el martes 26 de mayo, también desde las 12:00, siempre a través de la página del Teatro Argentino: https://teatroargentino.gba.gob.ar/

Se recomienda llegar con anticipación, ya que las reservas pierden validez 20 minutos antes del comienzo de la función y las entradas pueden ser eventualmente cedidas al público que se presente espontáneamente.