Patrulla Rural infracciona a dos masculinos por caza con perros galgos

Personal del Comando de Prevención Rural General Paz, a raíz de aviso efectuado por vecinos rurales, logró identificar e infraccionar a dos masculinos mayores de edad oriundos del partido de Presidente Perón, quienes se movilizaban en una Peugeot Partner con cinco perros raza símil galgo.

Los mismos se encontraban ejerciendo el arte de la caza sin contar con el permiso correspondiente de los propietarios de los establecimientos rurales, como así tampoco con la licencia habilitante para la práctica cinegética.

En consecuencia, se labraron actuaciones contravencionales a tenor de lo normado en el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Comando de Prevención Rural General Paz