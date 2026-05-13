En la localidad de Alegre, a los 13 días del mes de mayo de 2026, la comunidad educativa de la Escuela N° 25 “Gabriela Mistral” y Jirimm N° 1 deja constancia mediante la presente acta de agradecimiento al señor Carlos Ludueña, quien de manera desinteresada y solidaria colabora permanentemente con nuestra institución.

En esta oportunidad, realizó la donación de diverso material didáctico, una computadora, una impresora, hojas y otros elementos de suma utilidad para el trabajo diario de estudiantes y docentes. Asimismo, colaboró económicamente para que los y las estudiantes pudieran realizar un viaje recreativo a mundo marino, brindándoles la posibilidad de compartir una experiencia educativa y de esparcimiento muy significativa.

Destacamos y valoramos enormemente su compromiso, generosidad y acompañamiento constante hacia nuestra escuela y toda la comunidad educativa.