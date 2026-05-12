Convocatoria a Asamblea Anual de la E.P Nº 14

La comisión directiva de la Asociación Cooperadora de la EP N° 14 «José María Paz», de la localidad de Loma Verde, partido de General Paz, convoca a sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día martes 26 de mayo de 2026, a las 19:00 horas, en las instalaciones de la institución educativa.

En caso de suspensión por alguna eventualidad, se realizará el día jueves 28 de mayo de 2026, en el mismo horario.

Designación de dos socios para firmar el acta.

Lectura del acta anterior.

Lectura del informe de los revisores de cuentas sobre el balance.

Renovación de miembros.

Fijación de la cuota social.

Fijación del monto de la caja chica.